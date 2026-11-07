Igor Agil Volley, rimonta vincente: Legnano battuta in quattro set

Un set ko e poi una super rimonta. Nella quarta giornata di andata di serie B2 la Igor Agil Volley batte Kolbe Legnano 3-1.

In campo ci sono Aimaretti opposto a Tombolato, Sella e Ojienelo al centro, Franchini e Bocchino schiacciatori, Rigon libero (in campo anche Laneve). Nel primo set è Legnano la prima ad allungare (3-7); dopo un rally Bocchino fa punto e accorcia e con Aimaretti è 8-8. Confronto punto a punto, poi quando le Igorine siglano il 14-12 Legnano chiama la pausa. Igorine sprint avanti 18-14, poi qualche errore casalingo e due ace in fila segnano il sorpasso delle avversarie e time out di Cappato (18-20). Legnano dà più energia e fa un break che vale il 19-25.

L’avvio è punto a punto (7-7), poi Legnano fa un mini break e Cappato richiama subito le sue (7-10); la palla tocca l’asta ed è 8-12, le Igorine impiegano un pochino a prendere le misure (time out ancora sul 12-16) ma con pazienza danno il via alla rimonta, ace di Sella, attacco al centro di Ojienelo e mani out di Bocchino ed è 19 pari. L’energia è tutta per le Igorine che sono brave a sfruttare le mani del muro avversario ed è 25-21 e 1 pari.

Dopo il 2-2 iniziale Franchini con un ace sigla il 6-3 e pausa ospiti. Spingono le Igorine e la seconda pausa arriva quando il tabellone dice 12-5; funziona bene il muro e anche la battuta (19-8 ace di Ojienelo). Sella gioca una freeball al centro ed è 25-12.

Nel quarto set la Igor sprinta subito (7-2); da entrambe le parti si sbaglia al servizio (12-7), dal 13-7 Legnano rimonta al 13-10 e coach Cappato richiama le sue; al rientro si fa sentire il muro per il 14-10 e poi per il 18-10. Le Igorine hanno tanta energia (21-12). Il finale è tutto per loro: 25-13 e vittoria 3-1.

Igor Agil Volley - Kolbe Legnano 3-1

Parziali (19-25; 25-21; 25-12; 25-13)

Igor: Laneve, Aimaretti, Tombolato, Franchini, Bertini, Marelli (L), Rigon (L), Pusterla, Bocchino, Sella, Ojienelo, Baldoni, Maestrelli, Lovo. All. Cappato.

Legnano: Lugja, Sonzogni, Valentini, Concolino, Passani, Facchetti (L), De Caro, Frigerio, Pomponio, Castiglioni, Meloni (L), Monfredini. All. Bonollo.