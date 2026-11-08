MTS Ser Santena: le tigri espugnano il campo del Parella

L'avvio di gara è un monologo santenese. Marku e compagne infatti entrano in campo con il piglio giusto, aggredendo le avversarie in battuta e mostrando un'ottima organizzazione muro-difesa. Il primo set vola via senza scossoni e si chiude con un perentorio 25-15 a favore delle ospiti.

Nel secondo e terzo parziale, tuttavia, la luce in casa MTS si spegne improvvisamente. Il Volley Parella ne approfitta, capitalizzando i passaggi a vuoto e gli errori delle santenesi. Con parziali speculari ma invertiti (22-25 e 18-25), le padrone di casa ribaltano l'inerzia della sfida, portandosi sul 2-1 e mettendo Santena con le spalle al muro.

Toccate nell'orgoglio e consapevoli dell'importanza della posta in palio, le tigri dell'Mts Ser Santena si compattano nel quarto set. La reazione è veemente: guidate dalla grinta del loro capitano Romina Marku e dalle giocate decisive del collettivo, le ospiti dominano il parziale pareggiando i conti con un netto 25-14.

Il tie-break decisivo diventa così una battaglia di nervi. Sul punteggio di 2-2, Santena parte subito forte, gira avanti al cambio campo e non si volta più indietro. Con lucidità e determinazione, le santenesi archiviano la pratica sul 15-10, facendo esplodere la gioia della panchina e dei tifosi al seguito dopo oltre due ore di autentica sofferenza.

«È stata una partita dalla "doppia faccia", quella di stasera contro Parella. Siamo partite molto bene giocando in modo ordinato e pulito. Nel secondo e terzo set abbiamo avuto un calo di concentrazione e abbiamo commesso qualche errore di troppo. Siamo però state brave a reagire, ritrovare il nostro gioco e portare a casa due punti. Da lunedì torneremo in palestra per lavorare e prepararci al meglio alla prossima partita contro Cigliano». Queste le parole di capitan Marku a fine gara. La prossima sfida come anticipato dalla stessa capitana dell'Mts, sarà fra le mura amiche del Palaser, contro la formazione vercellese del Brikò Volley Cigliano.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE GIRONE D - QUARTA GIORNATA

Volley Parella Torino - MTS Ser Santena 2-3

Parziali (15-25, 25-22, 25-18, 14-25, 10-15)

MTS Ser Santena: Zapryanova, Vasca, Cadamuro, Biasin, Rocca, Rana, Marchioni, Grosso, Braccioni, Faure, Marku (K), Ganea. Liberi: Lazzarin, Ponassi. Allenatori: Demichelis, Romero.