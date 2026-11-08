CEDAS We Run, Mirafiori corre in pista: Lovera e Vasone firmano il successo

Grande successo per la Cedas We Run, la corsa ideata da Cedas e organizzata da Base Running : 10 km competitivi e non competitivi e 5 km non competitivi nel complesso industriale di Mirafiori, con il fascino unico della storica pista di collaudo.

Torino è tornata a correre a Mirafiori. La 10 km competitiva, inserita nel calendario regionale FIDAL, ha visto trionfare Matteo Lovera (33,35) seguito da Alessio Buraccioni (33.51) e Stefano Bonino (34.26). Per le donne vince Sara Vasone (37.24), secondo posto per Isabel Trinchieri (39,42), terzo posto per Elisa Gambino (39.51).

Da segnalare la bella storia della famiglia Renesto di Mondovì. Il figlio Giacomo, 13 anni compiuti l'11 ottobre, ha tagliato il traguardo 8° assoluto fra gli uomini (21.23) della 5 km mentre sua mamma, Alice Peroglio Carus, è arrivata seconda tra le donne della 5 km (27.32). Il papà Massimo ha invece scelto di disputare la 10 km non competitiva chiudendo in 53.46.

La CEDAS We Run si distingue per la possibilità di vivere la corsa in uno scenario fuori dall’ordinario. Per una mattinata, la pista nata per mettere alla prova le vetture diventa un percorso dedicato ai runner, che possono misurarsi con la distanza scelta immersi in un ambiente profondamente legato all’evoluzione industriale e automobilistica italiana.

Accanto alla dimensione competitiva, la CEDAS We Run mantiene una forte vocazione aperta alla cittadinanza. Le prove non competitive permettono infatti a runner di ogni livello, appassionati, famiglie e gruppi di amici di prendere parte all’evento, scegliendo la distanza più adatta alle proprie possibilità. Un format che affianca alla sfida sportiva un’esperienza collettiva, capace di coinvolgere pubblici diversi nel segno della passione per il running.

Con la terza edizione, la CEDAS We Run conferma la propria identità: una corsa che non si limita ad attraversare la città, ma entra in uno dei luoghi che ne hanno costruito la storia, mettendo in relazione la memoria industriale di Torino con una nuova occasione di sport e partecipazione.