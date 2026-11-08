USD Tennis Beinasco: vittoria amara per la squadra A, la B va agli spareggi

Una vittoria prestigiosa, colta in trasferta sui campi del CT Giotto, per 3-1, non è bastata alla formazione A dell'USD Tennis Beinasco femminile a raggiungere i play-off di serie A2. La squadra capitanata da Giulia Gatto ha chiuso a 11 punti il girone 4, a pari merito con le toscane ma la discriminante è stata quella degli incontri vinti. Per il CT Giotto sono stati 16 in totale nelle diverse giornate della prima parte del campionato, per il club piemontese sono state invece 13. Oggi la vittoria ha preso forma grazie ai successi in singolare di Gaia Maduzzi, a segno su Anna Gabric per 6-2 6-4, e di Maria Canavese, che ha piegato 6-2 6-1 Carlotta Melani. Nulla da fare nel terzo singolare, quello tra le numero 1 delle rispettive formazioni. Jennifer Ruggeri (Beinasco) dopo una gran primo set vinto 6-0 si è vista ripresa e superata da Matilde Mariani, che ha chiuso i giochi con un duplice 6-3. Il 3-1 per il Beinasco è maturato al termine del doppio, vinto 6-2 6-2 da Gaia Maduzzi e Maria Canavese contro Bacciarini/Squarcialupi: «Un po' di rammarico per i play-off sfumati - ha detto il presidente del Beinasco, Sergio Testa - è indubbio. Nonostante le assenze di alcune nostre tesserate le presenti hanno sempre dato il massimo sfiorando il passaggio alla fase successiva della manifestazione. Ci riproveremo il prossimo anno». La squadra “A” del Beinasco ha dunque mantenuto la categoria.