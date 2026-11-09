Storm Pinerolo, weekend perfetto: doppia vittoria e sei punti in IHL1

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per lo Storm Pinerolo, protagonista su più fronti tra i concentramenti giovanili e gli impegni della prima squadra in IHL1. A prendersi la scena sono soprattutto i senior, capaci di conquistare due vittorie in altrettante partite e di mettere in cassaforte sei punti. Il primo successo è arrivato sabato sul ghiaccio di Rho, contro i Milano Prospects. Gli Storm hanno indirizzato subito la gara, chiudendo il primo periodo avanti 3-0 e gestendo poi il vantaggio fino al definitivo 5-2. Domenica, a Laives, è arrivata la conferma contro i Leifers Hockey Bears: una prestazione convincente, conclusa con un netto 6-1. Un doppio risultato che conferma il buon momento della formazione pinerolese, determinata a proseguire il proprio percorso con continuità e ambizione.