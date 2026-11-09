Giaguari Torino, doppio ruggito: Under 18 e Under 21 a valanga

Inizio scoppiettante per la Under 18 che nel pomeriggio si sbarazza dei Frogs Legnano, già battuti 28-0 a casa loro la scorsa settimana, con un sonante 60-0. Ritorna protagonista Riccardo Brancaleoni, rientrato dopo una settimana di stop per infortunio, che lancia ben 7 touchdown pass: 4 per Michele Orlando, 2 per Nicolò Cuccia e 1 per Riccardo Bolandin.

Completano le segnature un touchdown su corsa dello stesso Brancaleoni (più una trasformazione su corsa), uno di Gabriele Bortone e quattro trasformazioni su calcio di Edoardo Ghisio.

Nella seconda parte del pomeriggio è stato il momento della Coppa Italia. La formazione guidata da coach Ramler ha battuto i Bengals Brescia con un perentorio 47-6 frutto di una partita che è sempre stata saldamente in mano ai padroni di casa eccezion fatta per un momento nel finale di secondo quarto quando i Bengals hanno messo a segno un touchdown su punt bloccato e, immediatamente dopo, hanno intercettato il quarterback giallonero dando l’impressione di poter andare nuovamente a segno. La difesa dei Giaguari ha ridato immediatamente il pallone al proprio attacco e da quel momento la partita non ha avuto più storia. Quattro i touchdown pass lanciati dal quarterback Luca Bertuol, due per Matteo Luisetto e uno a testa per Simone Vallario e Sebastiano Mariuzzo. Due touchdown su corsa per Anthony Choupo ed uno per Bertuol. Cinque su otto al calcio di trasformazione per Mariuzzo.

Per il prossimo weekend, a riposo la Coppa Italia, saranno la Under 15 e la Under 18 a scendere in campo, la prima in casa contro i Blitz Ciriè sabato alle 14:30, la seconda sarà invece di scena a Parma domenica, con kickoff alle 16:30, in quella che si preannuncia come una vera partita spareggio per uno dei due posti disponibili per i playoff di Gennaio.

