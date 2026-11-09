Basket College Novara, rimonta incompiuta

Il Basket College Novara torna dalla trasferta di Genova con una sconfitta per 75-70 contro l’ Interglobo Far East Ltd e il rammarico (un altro, dopo Vado e Biella) per una rimonta rimasta incompiuta. Nella gara disputata sabato 7 novembre, la formazione di Stefano Boselli paga un primo tempo difficile, ma trova nella ripresa la determinazione e la qualità necessarie per rimettere in discussione il risultato.

L’avvio premia i padroni di casa, che chiudono il primo quarto sul 24-10. Nel secondo periodo il College migliora la propria produzione offensiva, senza però riuscire a ridurre la distanza: Genova si aggiudica anche la frazione successiva, per 20-17, e raggiunge l’intervallo sul 44-27.

Al rientro dagli spogliatoi arriva la risposta dei collegiali. Basket College Novara aumenta la propria efficacia in attacco e limita i punti concessi agli avversari, costruendo un terzo quarto da 25-13 che riapre il confronto. Dodici lunghezze recuperate in dieci minuti riportano Novara sul 57-52, con tutta l’ultima frazione ancora da giocare.

Il quarto conclusivo termina però in parità, 18-18, e consegna a Genova il successo. Il 43-31 a favore del College nella seconda metà di gara testimonia la consistenza della reazione, ma non basta a compensare il passivo accumulato prima della pausa.

Mohamed “Momo” Fam è il miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti, frutto di dieci canestri da due e tre tiri liberi. In doppia cifra anche Gabriele Andretta, autore di 14 punti in poco meno di diciotto minuti, e Riccardo Cucchi, che ne realizza 10, con due triple.

Sei punti a testa per Lorenzo Giustina, autore delle altre due triple novaresi, e Pietro Beretta; completano il contributo offensivo Samuele Liberali con quattro punti, Daniel Chebotarov con tre, Gianluca Cristiano e Matteo Sassi con due ciascuno. Utilizzato anche Matteo Zoppellaro.

Per Genova i principali riferimenti realizzativi sono Andrea Zini, con 16 punti e un percorso netto dalla lunetta di 8/8, Emanuele Miaschi, con 15, e Duccio Galluzzi, con 12.

Tra gli elementi che incidono sul risultato emerge la precisione ai tiri liberi: 12/21 per Novara contro il 19/24 dei padroni di casa. Novara realizza più punti dal campo, 58 contro 56, ma concede agli avversari un vantaggio di sette punti dalla lunetta.

La capacità di reagire a una situazione difficile è un segnale importante, da accompagnare però a una maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. Il lavoro della squadra proseguirà con questo obiettivo: valorizzare quanto mostrato nella ripresa e ridurre quei passaggi a vuoto che rendono necessario un inseguimento così impegnativo.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 14 novembre alle 21.15 contro Teknoservice Area Pro 2020. Per l’atteso ritorno a Novara, con il PalaSartorio indicato in calendario, resta attesa la conferma formale conclusiva del rientro nell’impianto.

INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA – BASKET COLLEGE NOVARA 75-70

Parziali (24-10, 20-17, 13-25, 18-18)

Progressivi (24-10, 44-27, 57-52, 75-70)

INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA: Castello 2, Miaschi 15 (1), Provenzano 6 (1), Cacciabue 2, Rossetto 5, Canepa 8 (1), Villa 5 (1), Pintus 0, Galluzzi 12 (2), Zini 16, Fantino 2, Neri Arauz 2. Allenatore: Giovanni Pansolin.

BASKET COLLEGE NOVARA: Andretta 14, Giustina 6 (2), Fam 23, Cucchi 10 (2), Zoppellaro 0, Beretta 6, Cristiano 2, Liberali 4, Sassi 2, Chebotarov 3. Allenatore: Stefano Boselli.

Tra parentesi le triple realizzate.

Genova: canestri da due 19; triple 6; tiri liberi 19/24 (79,2%); falli commessi 20.

College Novara: canestri da due 23; triple 4; tiri liberi 12/21 (57,1%); falli commessi 18.

Uscito per cinque falli: Giustina.