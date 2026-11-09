"Rugby è Inclusione": a San Mauro Torinese ha vinto il rugby di tutti

Ieri il Campo da Rugby comunale di San Mauro Torinese ha ospitato il torneo promosso dal Comitato Piemontese della Federazione Italiana Rugby con Special Olympics Italia – Team Piemonte e con la partecipazione di Imas: una mattinata in cui atleti e atlete con e senza disabilità hanno condiviso lo stesso campo, le stesse regole e la stessa passione
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Pubblicato il 09.11.2026, 17:34

3 min

Il giorno dopo il grande rugby internazionale di Italia-Sudafrica, la palla ovale è tornata nella sua dimensione più autentica. Domenica 8 novembre il Campo da Rugby comunale di San Mauro Torinese ha ospitato “Rugby è Inclusione”, il torneo promosso dal Comitato Piemontese della Federazione Italiana Rugby con Special Olympics Italia – Team Piemonte e con la partecipazione di Imas: una mattinata in cui atleti e atlete con e senza disabilità hanno condiviso lo stesso campo, le stesse regole e la stessa passione.

Sotto un cielo velato, con una temperatura ideale e terreni di gioco in ottime condizioni, la giornata si è svolta in un clima di festa, di rispetto reciproco e di grande partecipazione, sostenuta a bordo campo da famiglie e appassionati.

Nel rugby a contatto si sono affrontati Cron Chivasso, Moschettieri CUS Po Orientale, Aosta e Brancaleoni Lions Piacenza. Nel flag rugby sono scesi in campo ASAD Biella Rugby Club, Sondrio Rugby e CUS Torino. A chiudere la giornata, come da tradizione, dopo le premiazioni di rito, il terzo tempo, momento conviviale in cui giocatori, tecnici, famiglie e volontari si sono ritrovati insieme.

Come da spirito della manifestazione, a San Mauro non è stata stilata alcuna classifica. Ogni atleta, ogni squadra, ogni accompagnatore ha contribuito a una giornata in cui il risultato più importante non si è letto sul tabellone, ma nei sorrisi, negli abbracci a fine partita e nella voglia di ritrovarsi presto. Hanno vinto tutti, semplicemente partecipando.

Alla giornata hanno preso parte Sergio Manto, Presidente del Comitato Rugby Piemonte della FIR; il Vice Presidente e Consigliere Giacomini e la Consigliera Gremmo, che con l’infaticabile Mauro Porrino hanno curato l’organizzazione dell’evento; il Presidente del San Mauro, Luca Grazian e Roberto Peila a fare gli onori di casa; Enrico Colzani per Imas; per Special Olympics Italia il Direttore Regionale Marcello Turnaturi e Daniele Ricci, Advisor Special Olympics.

“Rugby è Inclusione” ha aperto il circuito di iniziative promosse ed in programma dal Comitato Regionale Piemonte della FIR con l’obiettivo di rafforzare e diffondere sul territorio le opportunità di pratica sportiva inclusiva. Un inizio che conferma quanto il rugby, con i suoi valori di rispetto, solidarietà e spirito di squadra, sappia essere davvero uno sport per tutti.

Il Comitato Rugby Piemonte ringrazia tutte le società partecipanti, gli atleti e le atlete, i tecnici, le famiglie, i volontari, Special Olympics Italia – Team Piemonte, Imas e la società ospitante di San Mauro Torinese per aver reso possibile questa giornata.

 

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