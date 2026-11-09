"Rugby è Inclusione": a San Mauro Torinese ha vinto il rugby di tutti

Il giorno dopo il grande rugby internazionale di Italia-Sudafrica, la palla ovale è tornata nella sua dimensione più autentica. Domenica 8 novembre il Campo da Rugby comunale di San Mauro Torinese ha ospitato “Rugby è Inclusione”, il torneo promosso dal Comitato Piemontese della Federazione Italiana Rugby con Special Olympics Italia – Team Piemonte e con la partecipazione di Imas : una mattinata in cui atleti e atlete con e senza disabilità hanno condiviso lo stesso campo, le stesse regole e la stessa passione.

Sotto un cielo velato, con una temperatura ideale e terreni di gioco in ottime condizioni, la giornata si è svolta in un clima di festa, di rispetto reciproco e di grande partecipazione, sostenuta a bordo campo da famiglie e appassionati.

Nel rugby a contatto si sono affrontati Cron Chivasso, Moschettieri CUS Po Orientale, Aosta e Brancaleoni Lions Piacenza. Nel flag rugby sono scesi in campo ASAD Biella Rugby Club, Sondrio Rugby e CUS Torino. A chiudere la giornata, come da tradizione, dopo le premiazioni di rito, il terzo tempo, momento conviviale in cui giocatori, tecnici, famiglie e volontari si sono ritrovati insieme.

Come da spirito della manifestazione, a San Mauro non è stata stilata alcuna classifica. Ogni atleta, ogni squadra, ogni accompagnatore ha contribuito a una giornata in cui il risultato più importante non si è letto sul tabellone, ma nei sorrisi, negli abbracci a fine partita e nella voglia di ritrovarsi presto. Hanno vinto tutti, semplicemente partecipando.

Alla giornata hanno preso parte Sergio Manto, Presidente del Comitato Rugby Piemonte della FIR; il Vice Presidente e Consigliere Giacomini e la Consigliera Gremmo, che con l’infaticabile Mauro Porrino hanno curato l’organizzazione dell’evento; il Presidente del San Mauro, Luca Grazian e Roberto Peila a fare gli onori di casa; Enrico Colzani per Imas; per Special Olympics Italia il Direttore Regionale Marcello Turnaturi e Daniele Ricci, Advisor Special Olympics.

“Rugby è Inclusione” ha aperto il circuito di iniziative promosse ed in programma dal Comitato Regionale Piemonte della FIR con l’obiettivo di rafforzare e diffondere sul territorio le opportunità di pratica sportiva inclusiva. Un inizio che conferma quanto il rugby, con i suoi valori di rispetto, solidarietà e spirito di squadra, sappia essere davvero uno sport per tutti.

Il Comitato Rugby Piemonte ringrazia tutte le società partecipanti, gli atleti e le atlete, i tecnici, le famiglie, i volontari, Special Olympics Italia – Team Piemonte, Imas e la società ospitante di San Mauro Torinese per aver reso possibile questa giornata.