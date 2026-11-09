Elegantia sfiora il podio: quarta su 31 squadre, è la migliore del Piemonte
Prestazione di alto livello per l'Elegantia nella fase interregionale del Campionato di Serie C di ginnastica ritmica, disputata a Padova. La formazione piemontese chiude al quarto posto su 31 squadre, risultando la terza società della Zona Tecnica 1 e la prima del Piemonte. Un risultato che conferma il valore del gruppo composto da Alessia Toscano, Simona Bava, Eleonora Mescia, Lavinia Romano e Ginevra Mescia, già protagonista nelle prove regionali, concluse con il titolo di vice campionesse.
La competizione si annunciava particolarmente impegnativa, soprattutto per la presenza delle forti formazioni toscane. Ariele ha conquistato la promozione diretta in Serie B, mentre Montelupo ha ottenuto l'accesso ai playoff. In questo contesto Elegantia ha saputo confermare la propria competitività, pur lasciando qualche punto prezioso per strada a causa di alcune imprecisioni. Il quarto posto lascia inevitabilmente un po' di rammarico per il podio mancato, ma rappresenta un risultato importante per una squadra che ha dimostrato di poter competere ai vertici della propria zona tecnica. Determinante anche il contributo di Alessia Toscano, atleta con un passato nella massima serie, che ha messo esperienza e personalità al servizio delle compagne, contribuendo alla crescita e alla solidità del gruppo.
Positiva anche la prova della seconda squadra, formata da Arianna Conte, Marta Framarin, Miryam Sahbani, Martina Crisopulli, Ilenia Molinaro, Sara Allegri ed Emilie Marcellan, che ha chiuso al diciannovesimo posto. Per cinque delle sette atlete si trattava dell'esordio in un Campionato Gold. Un dato che rende ancora più significativo il piazzamento ottenuto e che evidenzia il potenziale di una formazione giovane, capace di conquistare la qualificazione interregionale e affrontare una competizione di livello elevato. Arianna Conte e Ilenia Molinaro, già forti dell'esperienza maturata nei Campionati di Specialità Gold, hanno rappresentato due punti di riferimento per il gruppo.
Elegantia archivia così una stagione di Serie C che conferma la crescita del settore agonistico. La presenza di due squadre alla fase interregionale e i risultati ottenuti testimoniano la qualità del lavoro tecnico e la solidità del vivaio. Il quarto posto della prima formazione e il diciottesimo della seconda rappresentano due risultati differenti, ma entrambi importanti nel percorso della società. Resta il rammarico per un podio alla portata, ma soprattutto la consapevolezza di poter continuare a crescere. Il lavoro riprenderà in palestra, con l'obiettivo di consolidare quanto costruito e presentarsi ancora più competitivi alle prossime sfide.
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