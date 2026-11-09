Elegantia sfiora il podio: quarta su 31 squadre, è la migliore del Piemonte

Prestazione di alto livello per l'Elegantia nella fase interregionale del Campionato di Serie C di ginnastica ritmica, disputata a Padova. La formazione piemontese chiude al quarto posto su 31 squadre, risultando la terza società della Zona Tecnica 1 e la prima del Piemonte. Un risultato che conferma il valore del gruppo composto da Alessia Toscano, Simona Bava, Eleonora Mescia, Lavinia Romano e Ginevra Mescia, già protagonista nelle prove regionali, concluse con il titolo di vice campionesse.



La competizione si annunciava particolarmente impegnativa, soprattutto per la presenza delle forti formazioni toscane. Ariele ha conquistato la promozione diretta in Serie B, mentre Montelupo ha ottenuto l'accesso ai playoff. In questo contesto Elegantia ha saputo confermare la propria competitività, pur lasciando qualche punto prezioso per strada a causa di alcune imprecisioni. Il quarto posto lascia inevitabilmente un po' di rammarico per il podio mancato, ma rappresenta un risultato importante per una squadra che ha dimostrato di poter competere ai vertici della propria zona tecnica. Determinante anche il contributo di Alessia Toscano, atleta con un passato nella massima serie, che ha messo esperienza e personalità al servizio delle compagne, contribuendo alla crescita e alla solidità del gruppo.