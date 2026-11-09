Volley Parella Torino: la serie C conquista Asti!

Bella vittoria in trasferta per la prima squadra del Volley Parella Torino , che nella quarta giornata del campionato di Serie C maschile supera l' Hasta Volley Asti con un convincente 3-0 (25-18, 25-23, 25-21). Sul campo della Palestra Enofila di Asti, i #VPTBOYZ mettono in mostra una prestazione solida e concreta, riuscendo a gestire con personalità tutti e tre i parziali e a portare a casa l'intera posta in palio.

Il primo set vede il Parella prendere progressivamente il controllo del gioco, chiudendo con un perentorio 25-18. Più combattuta la seconda frazione, nella quale i padroni di casa provano a rimanere agganciati alla partita, ma i torinesi mantengono lucidità nei momenti decisivi e si aggiudicano il parziale 25-23. Nel terzo set il copione non cambia: il Parella continua a esprimere un buon gioco, trovando continuità in attacco e solidità nei fondamentali, fino al definitivo 25-21 che sancisce il successo. Ottimi i numeri complessivi della formazione torinese, che chiude l'incontro con 38 punti in attacco e un'efficacia offensiva del 42%, a fronte del 39% fatto registrare dall'Hasta. Positivo anche il bilancio in ricezione, con il 55% di positività. A livello individuale, da segnalare le prestazioni di Jacopo Nardoianni e Daniel Della Pietra, autori di 12 punti complessivi, e dell’opposto Lorenzo Zocco, con 11 punti. Importante anche il contributo di tutto il gruppo, ben orchestrato dallo staff tecnico guidato da Yari Fratarcangeli, e da Marco Sangiorgio nel ruolo di assistente: quando sono stati chiamati in causa, tutti i ragazzi hanno contribuito in modo positivo alla vittoria finale!

Una vittoria importante, che premia il lavoro della squadra e conferma la voglia del Parella di essere protagonista in questo campionato. Tre punti conquistati con merito, tanto entusiasmo e la consapevolezza di poter continuare a crescere partita dopo partita.

SERIE CM REGIONALE

HASTA VOLLEY - VOLLEY PARELLA TORINO 0-3

Parziali (18/25 - 23/25 – 21/25)

HASTA VOLLEY: Marabotto, Adamo 1, Vagnoni 16, Mongioi (L), Testa 11, Pilzer 4, Basso 1, Micco, Di Martino NE, Sbarbori, Errico, Maciuca 14 – Allenatore: Nardoianni Luciano – Dirigente: Maccagno Franco.

VOLLEY PARELLA TORINO: Meliga 3, Della Pietra 12, Nardoianni 12 Capitani 2, Pecchioli 8, De Pilla 4, Piazzolla (L), Zocco 11, Rezende, Di Martino, Fop, NE Fagnano, De Alessi, Celada (L). Allenatore: Fratarcangeli Yari – 2° Allenatore: Sangiorgio Marco – Dirigente: Bono Anna.







