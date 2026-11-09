Weekend di grande pallavolo per il Club76: vittorie e conferme in vetta
Vittoria sfiorata in Serie B1: il Club76 Fenera Chieri cede al tie break, 3-2 contro UIV Pavia (15-25, 20-25, 25-20, 25-21, 15-11). Troppi gli errori da parte delle biancoblù, 34 totali contro 20, che hanno determinato l'esito dell'incontro. Occelli e compagne hanno messo a referto 8 ace contro 4 e soprattutto 11 muri contro 5. Da segnalare anche la prestazione in attacco di Wafo, con 28 punti, seguita da Arbore con 19 e Musaj con 16. La prossima gara si giocherà sabato 14 novembre alle 15 al PalaFenera di Chieri contro le sarde di Capo d'Orso Palau.
In Serie C il Club76 Playasti vince 3-1 contro Issa Novara (25-20, 16-25, 25-23, 25-20). Primo set in rimonta, secondo da dimenticare; terzo set con momenti di buon gioco, ma ancora tanti errori. Il quarto set giocato con più convinzione, per poter portare a casa tre punti importanti.
Fa bene il Club76 L’Alba Volley che, in Serie D, si impone 1-3 su Bam Mondovì (18-25, 25-18, 18-25, 14-25). Inizio brillante delle ospiti con primo set molto positivo. Nel secondo parziale salgono in cattedra le giovani padroni di casa, che rimettono la sfida in parità. Negli ultimi due parziali l’Alba ritorna ad avere il pallino del gioco in mano, complice soprattutto un buon livello di sevizio. Le “clubbine” conquistano i tre punti in palio, restando in testa alla classifica.
In U17 Regionale brilla il Club76 Playasti, che vince 3-0 contro Lilliput Pallavolo (27-25, 25-11, 25-10). Anche in questo caso, tre punti importanti che mantengono la squadra in cima alla classifica del girone.
Il Club76 L’Alba Volley in U17 Regionale inciampa al tie break, 3-2 contro Eurospin Monviso (25-23, 20-25, 25-13, 17-25, 16-14). Benissimo in U15 Regionale: il Club76 MTS Ser Santena vince a punteggio pieno, 3-0 contro Igor Volley (25-13, 25-17, 25-19). Le ragazze scendono in campo concentrate e riescono subito a dirigere il match con una battuta efficace. Nel secondo e terzo set l'attenzione scende e le ragazze commettono qualche errore in più, senza mettere mai in dubbio il risultato della partita. In U14 il Club76 vince 3-0 contro Stella Rivoli (25-10, 25-4, 25-8). Il Club76 cede in U13, 0-3 contro Volley Accademy Volpiano (17-25, 14-25, 25-27).
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