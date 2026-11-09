Weekend di grande pallavolo per il Club76: vittorie e conferme in vetta

Vittoria sfiorata in Serie B1: il Club76 Fenera Chieri cede al tie break, 3-2 contro UIV Pavia (15-25, 20-25, 25-20, 25-21, 15-11). Troppi gli errori da parte delle biancoblù, 34 totali contro 20, che hanno determinato l'esito dell'incontro. Occelli e compagne hanno messo a referto 8 ace contro 4 e soprattutto 11 muri contro 5. Da segnalare anche la prestazione in attacco di Wafo, con 28 punti, seguita da Arbore con 19 e Musaj con 16. La prossima gara si giocherà sabato 14 novembre alle 15 al PalaFenera di Chieri contro le sarde di Capo d'Orso Palau.