BEA Chieri, cuore e carattere non bastano: a Ciriè arriva il ko

Nel match disputato sabato 7 novembre sul parquet di Nole, BEA Chieri lotta con determinazione ma è costretta ad arrendersi alla Cerealterra Ciriè per 78-70 nell’ottava giornata del campionato di Serie C Nazionale . Nonostante un roster decimato dalle assenze, i Leopardi non sfigurano, restando a contatto per tutti i quaranta minuti e pagando dazio solamente di fronte a qualche disattenzione di troppo a rimbalzo e nella gestione dei possessi.

LA GARA

L’avvio di partita è in salita per i chieresi, costretti a rimodulare le rotazioni viste le numerose defezioni, tra cui Berrino e Riccardo Lissiotto. Ciriè parte con il piede giusto, colpendo dall’arco con Balma, Nardi e l’ex di serata Molinario, e chiude il primo quarto avanti 19-13. I Leopardi, però, non si disuniscono e restano in scia grazie a un attacco corale ben distribuito. Nel secondo periodo, le triple di Musto, Galluccio e Tagliano, unite alla concretezza di capitan Drame (7 punti nella frazione), permettono a BEA di accorciare le distanze. Il quarto si chiude in sostanziale parità (21-20 per i locali), mandando le squadre negli spogliatoi sul 40-33.

Il terzo quarto è un vero e proprio testa a testa che si conclude in perfetta parità (25-25). I Leopardi trovano ottime risposte da De Santis, Possekel e Viggiano, riuscendo a ribattere colpo su colpo alle iniziative del locale Lissiotto e alle conclusioni pesanti di Molinario. Alla penultima sirena, il tabellone recita 65-58, a testimonianza di una gara che BEA riesce a mantenere costantemente in equilibrio, senza mai scivolare oltre gli otto punti di svantaggio alla fine di ogni quarto. L’ultima frazione si mantiene sugli stessi binari: Ciriè prova a chiuderla affidandosi ancora una volta al tiro da tre punti (11 le triple a referto per i padroni di casa a fine gara contro le 7 chieresi), trovando i guizzi di Ferro, Montalbetti e Burdese. BEA risponde colpo su colpo con i punti di Drame, una bomba di Musto e un canestro di Tagliano, ma il gap non si ricuce. A pesare sul 78-70 finale sono, di fatto, le troppe palle perse e le seconde opportunità concesse a rimbalzo offensivo ai padroni di casa.

IL COMMENTO

«Nonostante le numerose assenze siamo riusciti a rimanere a contatto per tutta la gara – commenta coach Alex D’Arrigo – Abbiamo approcciato il match con qualche difficoltà, ma poi siamo stati bravi ad accorciare le distanze rimanendo in scia fino ai minuti finali. Purtroppo, a condannarci sono state le troppe palle perse e i numerosi rimbalzi offensivi subiti. Siamo però molto contenti che tutti i nostri ragazzi dell’Under 19 siano andati a referto, giocando minuti veri e importanti. Una nota di merito speciale va a Menegatti, ragazzo del gruppo Under 17 Eccellenza, che nel tempo in cui è stato in campo ha fornito un contributo prezioso: questo è un grande motivo di vanto per tutto il nostro Settore Giovanile».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi torneranno in campo domenica 15 novembre per cercare il riscatto davanti al proprio pubblico. L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 al PalaGialdo con MyBasket Genova.

CEREALTERRA PALL. CIRIÈ - BEA CHIERI 78-70

Parziali (19-13, 40-33, 65-58)

CEREALTERRA PALL. CIRIÈ: Lissiotto M. 18, Molinario 13, Balma 11, Ferro 11, Montalbetti 7, Savoldelli 6, Nardi 6, Burdese 3, Vettorello 3, Lagana’, Giglio N.E., Samela N.E. All. Granello, Ass. Chiadò Cutin, Acc. Morelli, Prep. Simicic.

BEA CHIERI: Drame 18, De Santis 13, Tagliano 13, Musto 9, Viggiano 8, Possekel 6, Galluccio 3, Mout, Bosio, De Mita, Conti, Menegatti. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Monteleone, Prep. Mosca.