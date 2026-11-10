La Reale Mutua Torino cerca il riscatto nel big match con la Fortitudo Bologna

La Reale Mutua torna davanti al proprio pubblico dopo il netto ko a Cremona: un brusco stop che ha fermato un avvio di stagione sorprendente, impreziosito soprattutto dalle prestigiose affermazioni esterne sui campi di Pistoia, Brindisi e Pesaro. Torino si presenta così alla sfida con un bilancio ancora positivo (a dir poco) di cinque vittorie e due sconfitte, ma con la necessità di ritrovare quell'intensità, quella solidità difensiva e quella personalità che a Cremona sono mancate. Dall'altra parte ci sarà una Fortitudo Bologna che occupa le posizioni di vertice della classifica con un record di 6-2, una vittoria in più rispetto alla Reale Mutua, che dal canto suo deve però recuperare una partita. Una sfida che metterà nuovamente Torino di fronte a una delle principali candidate alla promozione, in un calendario particolarmente intenso che non concede tempo per soffermarsi sugli ultimi risultati. L'obiettivo dei gialloblù sarà soprattutto quello di offrire una reazione sul piano dell'atteggiamento, ritrovando quelle caratteristiche necessarie per competere contro un'avversaria di altissimo livello.

Coach Paolo Moretti presenta così la sfida: «Ospitiamo la Fortitudo Bologna in un turno infrasettimanale nel quale mi aspetto una forte reazione emotiva e motivazionale da parte dei miei giocatori, dopo la pesante sconfitta di domenica a Cremona. Ci stiamo preparando soprattutto sul piano mentale, con l'obiettivo di scendere in campo affamati e mostrare un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello dell'ultima partita».

Tra le risorse a disposizione di coach Moretti c'è anche il ritrovato Lorenzo Benvenuti, tornato in campo nelle ultime tre gare dopo essere rimasto fermo per un anno abbondante, costretto a saltare per infortunio la stagione 2025/26 che lo vedeva proprio come giocatore della Fortitudo. Il lungo veterano, ora gialloblù, sta progressivamente recuperando ritmo e condizione, mettendo finalmente a disposizione di Torino la sua esperienza e il suo bagaglio tecnico, per dare maggiore profondità alle rotazioni dei lunghi.

Benvenuti guarda così all'appuntamento di domani sera: «Ci aspetta una partita tosta, contro una delle corazzate del campionato. Bologna è una squadra attrezzata e completa, e noi dovremo essere bravi a portare in campo intensità e fisicità fin dalla palla a due. Dopo la sconfitta di Cremona ci teniamo a dare un segnale, prima di tutto a noi stessi ma anche ai nostri tifosi che ci sosterranno domani al palazzetto».

GLI AVVERSARI | FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

La Flats Service Fortitudo Bologna si presenta a Torino con un bilancio di sei vittorie e due sconfitte, confermandosi tra le principali protagoniste di questo avvio di stagione. La formazione biancoblù può contare su un organico profondo e completo in ogni reparto, affidato alla guida di coach Demis Cavina, tecnico di grande esperienza nella categoria nonché uno degli ex di giornata, avendo guidato la Reale Mutua per due stagioni e raggiungendo la finale playoff nel 2021. Il talento offensivo della Fortitudo parte dalla coppia formata da Jamel Morris e Paulius Sorokas. Morris è una guardia americana di grande pericolosità perimetrale, con esperienze anche a livelli superiori. Sorokas, confermato dopo la passata stagione e particolarmente apprezzato dal pubblico bolognese, rappresenta un riferimento per energia, fisicità e qualità vicino a canestro. Il reparto esterni offre a coach Cavina numerose opzioni di alto livello. In cabina di regia spiccano Alessandro Zanelli, un lusso per la categoria, e il capitano Matteo Fantinelli, autentica bandiera della storia recente della Fortitudo. A garantire ulteriore pericolosità offensiva c'è Alvise Sarto, uno dei tiratori più temibili della categoria, mentre Simon Anumba aggiunge atletismo e duttilità. Anche sotto canestro la formazione bolognese dispone di un mix di esperienza e freschezza. Il giovane Massimiliano Moretti, classe 2005, si sta ritagliando minuti di qualità e sostanza anche in una squadra di alta classifica come la Fortitudo, rubando i trucchi del mestiere a lunghi di comprovata esperienza come Tommaso Guariglia, altro ex gialloblù protagonista della corsa playoff di Torino del 2023, l’ex Brindisi Todor Radonjic e il veteranissimo Valerio Mazzola, che proprio sotto la Mole ha vissuto due stagioni in Serie A, conquistando anche la Coppa Italia di Serie A nel 2018 con l’Auxilium. A garantire ulteriore profondità al gruppo ci sono anche Matteo Galassi e Tommaso D'Arcangeli, mentre è indisponibile Umberto Stazzonelli, altro ex giocatore della Reale Mutua, fermato da un grave infortunio al legamento crociato accusato durante la preseason.

INFO BIGLIETTI E DIRETTA STREAMING

I biglietti per Reale Mutua Basket Torino - Flats Service Fortitudo Bologna, in programma mercoledì 11 novembre alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti, sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket. La biglietteria del palazzetto del Parco Ruffini sarà aperta dalle 18.30 alle 20.30 del giorno della partita. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.