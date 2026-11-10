Acqua Sant’Anna Cuneo, riparte la preparazione

Riparte da due sedute di allenamento al palasport e da un allenamento congiunto con l’Allianz Milano al Centro Pavesi della città meneghina la preparazione dell’Acqua Sant’Anna Cuneo dopo la sconfitta di domenica scorsa a Pordenone contro la Tinet Prata. Ora il focus è arrivare pronti alla prossima sfida contro la forte Rana Verona, in programma venerdì 20 novembre alle 20.45 al palasport di San Rocco Castagnaretta, anticipo della sesta giornata di andata della SuperLega.

Un appuntamento importante per il percorso dei biancoblù, chiamati a ritrovare continuità e solidità dopo le ultime due prestazioni, ma anche un’occasione che si inserisce nell’ambito della rassegna «8 marzo è tutto l’anno» del Comune di Cuneo. Per l’occasione, l’invito rivolto ai tifosi è di presentarsi al palazzetto indossando un indumento rosso, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

La ripresa del lavoro in palestra, previsto per domani, sarà anche l’occasione per analizzare quanto accaduto nelle ultime uscite. Dopo la partita di Pordenone, il tecnico Matteo Battocchio non ha nascosto la propria insoddisfazione per la prestazione della squadra, soffermandosi soprattutto sugli aspetti che dipendono direttamente dal gruppo e non dalle qualità degli avversari.

«È stato un match molto brutto, al di là di quello che dice il punteggio. Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco e nemmeno le nostre persone. Un aspetto delicato sul quale dobbiamo guardarci dentro. Io per primo», ha spiegato l’allenatore.

Un’analisi che coinvolge tutto il gruppo, a partire dalla necessità di ritrovare quello spirito di squadra che aveva caratterizzato anche la buona prestazione contro la Lube, appena una settimana prima delle ultime difficoltà.

«Dobbiamo fare dei ragionamenti e condividerli con i compagni, perché attraverso la condivisione passa uno spirito di squadra che in questo momento abbiamo smarrito», ha aggiunto Battocchio.

Il tecnico ribadisce comunque la fiducia nel percorso di lavoro impostato dallo staff, sottolineando l'importanza di non perdere di vista idee, principi e obiettivo sui quali è stata costruita la squadra. Poi la riflessione più incisiva, destinata a diventare il punto di partenza del lavoro settimanale: «Il coltello non basta che sia duro quando c'è la roccia. Deve essere pronto anche a tagliare il burro».

Un concetto che richiama la necessità di mantenere lo stesso livello di attenzione, determinazione e concretezza indipendentemente dal valore dell'avversario e dal momento della partita. È su questa capacità che Cuneo dovrà lavorare per ritrovare la propria identità e presentarsi nelle migliori condizioni all'appuntamento con Verona.

Il programma della settimana

La preparazione proseguirà con due allenamenti al palasport di Cuneo, che, come consuetudine, saranno a porte aperte e consentiranno ai tifosi di seguire da vicino il lavoro della squadra.

Questo il programma: