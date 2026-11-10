La Baglietto Derthona affronta l’imbattuta Hapoel Gerusalemme in BKT EuroCup

Da una capolista all’altra. Dopo la vittoria con Treviso nel campionato italiano, per il Derthona Basket c’è da ospitare una primatista in classifica anche nel settimo turno della BKT EuroCup . Domani , mercoledì 11 novembre, alle ore 19:30 alla Nova Arena la Baglietto Derthona Tortona sfida l’ Hapoel Midtown Gerusalemme , prima solitaria del gruppo e unica tra le 32 squadre dell’intera competizione europea, insieme a Napoli Basketball, a non aver subito ancora sconfitte. Per gli israeliani il percorso è fin qui immacolato anche nel loro campionato nazionale, dove con 5 successi su 5 guidano anche lì da soli la classifica, per un totale stagionale di 11 vinte e 0 perse. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Mix e in streaming su Now.

Come arrivano le due squadre?

Risollevata nel morale dal bel successo di domenica scorsa con i trevigiani, la formazione di Mario Fioretti è viceversa reduce in coppa dall’amara sconfitta all’overtime di Lubiana. Il ko in Slovenia non le ha comunque tolto la posizione all’interno della zona-playoff del Girone A, dove è terza in classifica con 6 punti a pari merito con Le Mans e Riga Zelli. Nella sfida con gli israeliani grande attesa per il secondo debutto in carriera in maglia bianconera di Christian Vital, il bomber americano tornato nei giorni scorsi al Derthona dopo l’addio della scorsa estate seguito alle sue due stagioni tortonesi.

L’Hapoel Gerusalemme ha il doppio dei punti in classifica della Baglietto, frutto delle 6 vittorie fin qui ottenute con relativa tranquillità, ad eccezione del successo in volata sul campo di Burgos alla terza giornata (84-85). Nello scorso turno il quintetto del tecnico serbo Sasha Obradovic - ex allenatore tra le altre di Alba Berlino, Monaco e Stella Rossa Belgrado e con un passato da giocatore in Italia ai tempi della Virtus Roma - ha vinto lo spareggio al vertice con l’Aris Salonicco, battuto 84-73 alla Ranko Zeravica Arena di Belgrado, attuale casa degli israeliani, con 22 punti e 10 rimbalzi di Kenny Lofton e 19 punti di Shake Milton. Lofton, lungo classe 2002 di 198 cm con un passato importante in NCAA e qualche apparizione significativa in NBA dove ha firmato anche una prestazione da 42 punti e 14 punti con i Memphis Grizzlies nell’aprile 2023, sta giocando da aspirante MVP della EuroCup producendo 19.3 punti (5° marcatore assoluto), 7.3 rimbalzi (3°) e 22.0 di valutazione (3°) per gara. Nel roster italiano anche tre conoscenze del campionato italiano, l’ex Milano Lorenzo Brown e gli ex Virtus Bologna Jaleen Smith e Devontae Cacok.

Precedenti con le israeliane

È la prima volta che il Derthona affronta nella sua storia una squadra israeliana.

Dichiarazioni

Mario Fioretti: «Vogliamo dare continuità alla partita di domenica in campionato con Treviso giocando 40 minuti con grande concentrazione e intensità. Giochiamo contro una delle quattro squadre più forti d’Europa al di fuori dell’Eurolega, con un roster completo in ogni posizione. Sappiamo quanto sarà dura ma ci approcciamo con entusiasmo e positività», le parole dell’head coach tortonese.

Paul Eboua: «Per vincere dovremo fare meno errori dell’Hapoel, andare tutti molto aggressivi a rimbalzo, per poter fare poi dei canestri facili in transizione. In difesa c’è da lavorare bene sul pick&roll, in post basso e comunicare bene tra di noi», dice il centro della Baglietto.

«Per continuare sui miglioramenti mostrati nella gara di campionato di domenica scorsa con Treviso, dobbiamo restare concentrati e connessi per tutti i 40 minuti, muovere di più la palla, giocare più insieme e, come detto prima, provare a correre maggiormente per trovare canestri più agevoli. Tutto questo darà l’energia e il ritmo giusti alla squadra».

Misure di controllo accesso alla Nova Arena Derthona Basket ricorda a tutti gli spettatori, e anche ai possessori di pass a vario titolo, che all’ingresso sarà effettuato dagli steward il controllo del documento d’identità. In caso di incongruenza con il nominativo presente sul titolo d’accesso, non sarà consentito l’ingresso al palazzetto. Per favorire il regolare flusso degli spettatori alla Nova Arena, i tornelli saranno aperti due ore prima dell’inizio della gara, alle ore 17:30.

Navette Come in ogni sfida casalinga del Derthona, saranno messe a disposizione navette gratuite per raggiungere più comodamente la Cittadella dello Sport dal centro cittadino di Tortona. All’andata le partenze delle navette, previste dal Movicentro adiacente la stazione ferroviarie, avverranno al solito due ore prima dell’inizio gara, alle ore 17:30, con cadenza ogni venti minuti e ultima partenza fissata alle 19:30, ed effettueranno fermata a Piazza Allende (lato Corso Cavour) prima di raggiungere l’impianto tortonese. Per il ritorno a percorso inverso a fine gara le navette partiranno dalla Cittadella dalle ore 21:30, con ultima partenza in programma alle 22:30 e sempre con cadenza ogni venti minuti.



