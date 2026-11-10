La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 torna a Firenze per il turno infrasettimanale

Le due squadre vivono momenti di segno opposto. Ancora imbattute fuori casa dove hanno conquistato 8 dei 9 punti disponibili, a caccia della quarta vittoria consecutiva stagionale, le biancoblù cercheranno di confermare il terzo posto solitario in classifica appena guadagnato grazie al successo nello scontro diretto con Vallefoglia. Il Bisonte, al contrario, ha finora vinto una sola partita ed è reduce da cinque sconfitte consecutive, e ha necessità di tornare a muovere la classifica per invertire la tendenza.

I precedenti fra i due club sono in tutto 19, con 10 vittorie a 9 a favore di Chieri. Tre le ex: Stella Nervini, Marina Giacomello e Giulia Fanfani.

Ilaria Spirito fa il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 alla vigilia della gara: «Quella con Vallefoglia è stata sicuramente una partita molto stancante dal punto di vista mentale e fisico. Sono stati cinque set belli combattuti, con alti e bassi. Ci sono stati momenti in cui noi abbiamo espresso il nostro gioco e si è visto, soprattutto il secondo set, e momenti in cui siamo stati un po’ in difficoltà, tipo il quarto set, dove effettivamente abbiamo commesso un po’ di sbavature, o il primo, dove loro ci hanno subito aggredito e noi ci siamo fatti un attimo sorprendere. Credo comunque che concludere con una vittoria contro una squadra di ottimo livello come Vallefoglia sia stato molto importante ai fini della classifica al termine di questo girone d’andata».

Il capitano biancoblù passa quindi ad analizzare l’impegno di domani: «La partita a Firenze è molto delicata. Intanto perché siamo in trasferta, ma anche perché loro vengono da sconfitte abbastanza pesanti, come quella con Talmasson, e si trovano in una situazione un po’ scomoda. Il Bisonte ha bisogno di punti, di riscatti, perché la classifica non rispecchia il valore che questa squadra ha. Insomma, è una partita molto insidiosa. Dovremmo essere brave a imporre il nostro gioco e giocare come sappiamo a pallavolo. Questo aspetto sarà fondamentale, perché credo che loro daranno ovviamente tutto e giocheranno di grinta, di tigna, di nervosismo, anche di voglia di mostrare che valgono più dei risultati che hanno ottenuto finora. Affrontando una squadra batte bene e ha un paio di attaccanti che attaccano molto forte, dovremo cercare di giocare il nostro gioco più che limitare il loro, che ovviamente sarà un obiettivo, però credo che dovremo gestire il nostro cambio palla, il nostro sistema di muro difesa, il nostro contrattacco, e sarà quello l’aspetto più importante».