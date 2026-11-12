La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince ancora fuori casa

Altro colpo esterno della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che si conferma imbattuta fuori casa (11 punti conquistati su 12) e sbanca di nuovo il Pala BigMat di Firenze, impianto dove aveva già vinto nella prima giornata contro Scandicci , superando 0-3 il Bisonte. Le ragazze di coach Negro non giocano la loro miglior partita alternando momenti di buona pallavolo ad altri in cui subiscono la pressione avversaria. A fare la differenza in tutti i tre set sono le fasi conclusive quando la qualità e la maggior sicurezza di Chieri spostano gli equilibri a suo favore. Il primo set termina 17-25, con strappo decisivo dal 17-17. Il secondo set è vinto 24-26 in rimonta da 23-20. Nel terzo set le ragazze di Negro cambiano passa sul 20-20 andando a chiudere 22-25. Nel giorno della sua presenza numero 100 in biancoblù Sarah Van Aalen riceve il premio di MVP. In attacco, dove Chieri chiude con un complessivo 50% di positività, spiccano i 15 punti di Nemeth, i 12 di Nervini e i 10 di Eggleston. Da segnalare anche i primi punti stagionali (4) realizzati da Gray, entrata nel finale del secondo set e rimasta in campo fino a fine gara.

La cronaca

Primo set – Grande equilibrio fino al 5-5 quando Baird con due attacchi vincenti dà a Firenze il primo doppio vantaggio (7-5). Il distacco a favore del Firenze raggiunge i 3 punti dopo l’11-8 di Cugno e Negro si vede costretto a fermare il gioco. Al rientro in campo Nervini, Eggleston e Lubian riportano subito il punteggio in parità (11-11). Chieri passa per la prima volta in vantaggio grazie al pallone del 16-17 attaccato sul nastro di Milosic. Il 17-18 realizzato da Nervini porta sulla linea dei 9 metri Nemeth: il suo turno di battuta prosegue fino al termine del set che viene vinto 17-25 con punto conclusivo di Lubian.

Secondo set – Chieri guadagna quasi subito 2 punti di vantaggio (3-5) che incrementa a 3 dopo il 7-10 di Akrari. Firenze torna subito a contatto e con due muri consecutivi di Caruso e Cugno passa a condurre 12-11. Si prosegue punto a punto fino al 17-17. Gray rileva Akrari. Qui il Bisonte piazza un parziale di 5-2 che la porta a 22-19 (Caruso). Seguono il 22-20 di Nemeth, il 23-20 di Caruso e il 23-21 di Eggleston. Due errori in attacco di Cugno e Caruso restituiscono la parità a Chieri, che poi torna avanti 23-24 grazie al muro di Gray su Baird. Nell’azione successiva la diagonale dalla seconda linea di Cugno viene inizialmente data fuori ma poi il videocheck corregge il punteggio in 24-24. Eggleston conquista una seconda palla set (24-25), sfruttata al meglio da Nervini (24-26).

Terzo set – Da 3-3 il Bisonte passa a 5-3 grazie ad Acciarri e un errore di Lubian. Chieri recupera il punto break sull’8-8 con Nemeth e Nervini. Si prosegue punto a punto fino a 15-15. Baird con un attacco da posto 4 e un ace restituisce il doppio vantaggio a Firenze (17-15). Time-out di Negro. Con un parziale di 1-3 firmato Nervini, Van Aalen ed Eggleston il punteggio torna in parità (18-18), quindi un’azione molto combattuta conclusa dall’errore in attacco di Cugno e un secondo attacco fuori di Damaske regalano a Chieri il 18-20. Orefice prima ferma il gioco, poi tenta le carte Boldini, Lokhmanchuk e Zojzi. Sul 20-22 Gray incrementa il vantaggio ospite (20-23). Nemeth conquista tre palle match (21-24). La prima viene annullata da Baird (22-24), nello scambio successivo Nemeth chiude 22-25.

Il commento

Sarah Van Aalen: «Credo non sia stata la nostra miglior partita. Credo anche che Firenze abbia giocato una buona gara spingendo molto. Sono felice che siamo riuscite a chiudere la partita con una vittoria conquistando i tre punti».

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3

Parziali (17-25; 24-26; 22-25)

IL BISONTE FIRENZE: Agrifoglio, Cugno 13, Milosic 4, Caruso 8, Baird 8, Damaske 6; Valoppi (L); Boldini, Tanase 1, Lokhmanchuk, Acciarri 3, Zojzi 1. N. e. Fanfani (2L). All. Orefice; 2° Pentassuglia.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 4, Nemeth 15, Akrari 3, Lubian 5, Nervini 12, Eggleston 10; Spirito (L); Guezen, Regoni, Gray 4, Eckl. N. e. Glaab, Giacomello, Cooper, All. Negro; 2° Rostagno.

ARBITRI: Carcione di Roma e Brunelli di Falconara Marittima.

NOTE: presenti 543 spettatori. Durata set: 22′, 27′, 26′. Errori in battuta: 13-11. Ace: 2-1. Ricezione positiva: 61%-63%. Ricezione perfetta: 28%-23%. Positività in attacco: 41%-50%. Errori in attacco: 10-6. Muri vincenti: 3-4. MVP: Van Aalen.