Baglietto Derthona, sfuma l’impresa: l'Hapoel passa alla Nova Arena nel finale

Per oltre tre quarti culla l'ambizione di porre fine all'imbattibilità stagionale dell'avversaria, ma i 3 punti segnati nei primi 8 minuti del quarto finale impediscono alla Baglietto Derthona Tortona di chiudere con una vittoria il girone d'andata della regular season di BKT EuroCup . La capolista Hapoel Midotwn Gerusalemme passa per 91-77 alla Nova Arena e allunga a 7 la sua immacolata striscia di vittorie nel Girone A. Le difficoltà in attacco di fronte alla difesa diventata più aggressiva degli israeliani hanno fatto la differenza nei minuti finali, Gerusalemme è riuscita a trovare dai recuperi difensivi diversi contropiedi vincenti e i canestri da tre di Jaleen Smith per scavare il solco fino al +14 conclusivo troppo punitivo per quanto costruito dal Derthona per la maggior parte del tempo.

La partita

Nella gara del secondo debutto in carriera con il Derthona di Christian Vital, coach Fioretti parte con lo stesso quintetto base delle ultime uscite, Durham a guidare la cabina di regia, Maddox e Jallow a completare il reparto esterni e Gorham e Olejniczak come lunghi. I primi cinque bianconeri producono una partenza a razzo, 8-0 dopo un minuto e mezzo con la tripla di Maddox a costringere Sasa Obradovic a chiamare un velocissimo time-out. Al rientro in campo Durham con tre punti fissa anche l'11-0, anche perché la difesa tortonese costringe l'Hapoel a non trovare ordine in attacco. Il digiuno israeliano lo rompe dopo oltre tre minuti e mezzo Milton ed è uno 0-10 di controbreak, per l'11-10 che a metà quarto porta stavolta la Baglietto al minuto di sospensione. I due lunghi israeliani Lofton e Cacok continuano a farsi sentire sotto canestro e la tripla di Levi vale il primo sorpasso ospite, 18-21, vantaggio subito neutralizzato da 5 punti di fila di Hubb. A fine primo quarto è 25 pari.

A 7'29" dalla fine del secondo quarto arriva il primo ingresso in campo di Vital, tra l'ovazione della Nova Arena. I suoi primi due punti arrivano dalla lunetta per il 33-34 di metà periodo, ma prima dell'intervallo sono due triple sue a far esaltare lui e ulteriormente il suo pubblico aiutando il Derthona ad andare negli spogliatoi con il punteggio dalla propria parte, 50-48.

Il secondo tempo dell'Hapoel sembra iniziare male, Maddox colpisce da tre e nell'azione successiva Lofton commette il suo quarto fallo con lo sfondo su Gorham, portando il miglior marcatore degli israeliani fin lì ad essere richiamato temporaneamente in panchina. La reazione ospite è immediata, un 11-0 di parziale con Lorenzo Brown, Levi e Zoosman a segnare tre triple che fanno scappare l'Hapoel sul 56-63 del 24'. La difesa bianconera tiene botta, il canestro di Bortolani riporta avanti i padroni di casa, 66-65 a due minuti e mezzo dall'ultima minipausa, che arriva con la Baglietto perfettamente in scia, 68-69.

Il tiro da oltre l'arco ancora di Bortolani a tre minuti e mezzo da inizio quarto periodo (71-74) resta l'unico canestro dei bianconeri per i primi 8 minuti della frazione. La difesa dell'Hapoel morde e in attacco scatena le veloci incursioni al ferro di Milton e 3 triple di un Jaleen Smith fino a quel punto fermo a quota 0 punti. Roddy dilata il break fino al 12-0 del 71-86 con soli tre minuti da giocare. È il sigillo al successo degli israeliani, che si confermano una delle due uniche squadre imbattute dell'intera competizione. La Baglietto arriva invece al giro di boa con un record di 3 vinte e 4 perse.

Nel prossimo turno di BKT EuroCup il Derthona tornerà a giocare ancora in casa, mercoledì 18 novembre alle ore 17:30 c'è la sfida con i lettoni del Riga Zelli. Prima ci sarà la trasferta di domenica a Desio alle ore 17:30 per la gara dell'ottava giornata del campionato di Serie A con l'Acqua S.Bernardo Cantù.

Le Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Abbiamo giocato per tre quarti allo stesso livello di una squadra davvero molto forte. A 8 minuti dalla fine eravamo in corsa per la vittoria giocando una buona pallacanestro, muovendo la palla nel giusto modo e giocando con la giusta attitudine. Da lì in avanti la gara è cambiata improvvisamente, l'Hapoel ha iniziato a giocare più aggressiva, ha messo parecchia stazza sul parquet, noi abbiamo faticato nel muovere la palla e nel creare buoni tiri, e anche quando li abbiamo creati non siamo riusciti a segnare. È stata questa la partita, in cui abbiamo comunque giocato per 32 minuti allo stesso livello di una formazione che reputo tra le quattro più forti in Europa al di fuori dell'Eurolega».

Baglietto Derthona Tortona - Hapoel Midtown Gerusalemme 77-91

Parziali (25-25, 50-48, 68-69)

Derthona: Eboua 2, Vital 8, Hubb 12, Gorham 10, Pecchia 2, A. Alibegovic 2, Bortolani 15, Olejniczak 6, Maddox 15, Gazzotti n.e., Jallow, Durham 5. All. Fioretti.

Gerusalemme: Cacok 14, Lofton 17, Smith 9, Brown 10, Milton 14, Miletic 2, Huber n.e., Levi 11, Roddy 4, Chachashvili n.e., Burg, Zoosman 10. Coach: S. Obradovic.

Arbitri: Foufis (GRE), Vycklicky (CZE), Garcia Gonzalez (ESP).

Spettatori: 1.911



