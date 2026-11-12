Reale Mutua Torino: finale amaro, Bologna espugna il Pala Gianni Asti sulla sirena

Una sconfitta amara per la Reale Mutua Basket Torino , che al Pala Gianni Asti cede 75-78 alla Flats Service Fortitudo Bologna nella nona giornata di campionato, al termine di una sfida intensa ed equilibrata, decisa da una tripla di Jamel Morris a fil di sirena (22 punti alla fine per l’americano della Effe). Dopo il pesante passo falso di Cremona, i gialloblù di coach Paolo Moretti offrono una risposta importante sul piano dell'atteggiamento e della competitività, giocando alla pari contro una delle principali candidate alla promozione e conducendo per diversi tratti della gara, prima della beffa nel finale in volata. Per la Reale Mutua spiccano i 15 punti di Terry Allen, i 14 punti e 7 assist di Federico Massone e la doppia-doppia di Lorenzo Benvenuti, autore di 13 punti e 11 rimbalzi. Un risultato che lascia grande amarezza, ma anche segnali incoraggianti per Torino, chiamata ora a ritrovare rapidamente lucidità ed energie in vista della trasferta di domenica a Ruvo di Puglia.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Massone, Harvey, Ghirlanda, Allen, Faloppa

Bologna: Fantinelli, Sarto, Anumba, Sorokas, Moretti

L’avvio vede la Fortitudo a condurre, affidandosi soprattutto alle iniziative di Sorokas. Torino, però, trova progressivamente ritmo offensivo, trascinata dalle giocate di Harvey e Massone, per firmare il primo vantaggio gialloblù sul 12-11. Ne nasce un confronto vivace ed equilibrato: la Reale Mutua costruisce buone soluzioni offensive e prova a mantenere il comando, ma Bologna risponde sfruttando il talento dei singoli. Il primo quarto si chiude sul 25-24 per i padroni di casa.

Il contributo offensivo di Morris permette alla Fortitudo di tornare avanti, ma Torino è brava a non perdere contatto, mantenendo la sfida in equilibrio. Corgnati si distingue per alcune buone letture offensive, servendo i lunghi e in particolare Benvenuti, prezioso vicino a canestro. La Reale Mutua sfrutta i rimbalzi offensivi per costruire seconde opportunità, mentre Simone Pepe e Terry Allen trovano punti importanti dalla lunga distanza. Arriva il primo tentativo di allungo gialloblù, con Torino che raggiunge il +7, ma Bologna riesce a ricucire prima dell'intervallo, riportandosi a -3. Si va negli spogliatoi sul 41-38.

Al rientro in campo la partita rimane estremamente combattuta, con le difese che rendono difficile trovare conclusioni pulite su entrambi i lati del campo. Federico Massone si assume le principali responsabilità offensive di Torino, trovando iniziative personali per provare a dare una scossa alla sua squadra. Proprio dalle sue giocate nasce il parziale che permette alla Reale Mutua di tornare sul +7, chiudendo la terza frazione avanti 61-54.

Nell'ultimo quarto Bologna prova immediatamente a rientrare, affidandosi al talento del solito Morris. Coach Moretti deve gestire i problemi di falli di Harvey, mentre Zanelli firma punti pesanti che riportano la sfida in perfetto equilibrio sul 65-65, a sei minuti dalla sirena. Nel momento più delicato, Allen e Harvey si fanno avanti con un parziale di 6-0, un tesoretto che però la Reale Mutua non riesce a custodire: la Fortitudo, infatti, non si arrende e torna nuovamente a contatto a due minuti dal termine. Per Torino arriva la pesante uscita per falli di Harvey. L'ultimo possesso è nelle mani della Fortitudo: con il punteggio in parità, Morris mette a segno la tripla che decide la partita. Finisce 75-78 al Pala Gianni Asti.

Coach Moretti: «Ci sono occasioni in cui si può essere comunque soddisfatti e orgogliosi dei propri ragazzi, ringraziandoli e facendo loro i complimenti anche dopo una sconfitta. Questa è una di quelle occasioni. Voglio fare i complimenti a tutti per lo sforzo e per la prestazione. Da domani dovremo cercare di scrollarci di dosso l'amarezza di questo finale e ritrovare la lucidità necessaria per preparare la prossima partita».

Reale Mutua Torino - Flats Service Fortitudo Bologna 75-78

Parziali (25-24, 16-14, 20-16, 14-24)

Reale Mutua Torino: Terry Allen 15 (3/5, 2/6), Federico Massone 14 (1/9, 3/9), Lorenzo Benvenuti 13 (4/6, 0/1), Simone Pepe 11 (1/3, 3/7), Zach Harvey 10 (1/5, 2/5), Stefano Faloppa 9 (3/3, 0/0), Francesco Scandiuzzi 2 (1/2, 0/0), Matteo Ghirlanda 1 (0/0, 0/1), Matteo Corgnati 0 (0/0, 0/1), Thiago Villar cristobo 0 (0/0, 0/0), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0), Raffaele Ficetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 25 - Rimbalzi: 36 17 + 19 (Lorenzo Benvenuti 11) - Assist: 17 (Federico Massone 7).

Flats Service Fortitudo Bologna: Jamel Morris 22 (7/11, 2/5), Paulius Sorokas 17 (4/6, 2/4), Matteo Fantinelli 9 (3/8, 1/2), Alessandro Zanelli 9 (0/1, 1/1), Tommaso Guariglia 7 (1/3, 0/0), Simon Anumba 5 (1/1, 0/0), Todor Radonjic 5 (1/2, 1/4), Massimiliano Moretti 4 (2/3, 0/0), Alvise Sarto 0 (0/0, 0/4), Valerio Mazzola 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 19 / 23 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Paulius Sorokas 13) - Assist: 15 (Matteo Fantinelli 4).