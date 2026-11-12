Club76: i risultati della settimana
Le ragazze di coach Negro, in Serie A1, continuano a fare bene e vincono al tie-break 3-2 contro Vallefoglia (20-25, 25-14, 29-27, 17-25, 15-11) e 3-0 contro il Bisonte, nella doppiatrasferta a Firenze.
In Serie B1 L’Alba Volley cede 3-0 contro Alfieri Cagliari. Arriva da Cagliari, alla quarta giornata, la prima sconfitta in questo campionato d'esordio della squadra in B1. Sabato si torna tra le calde mura di casa per incontrare il Vero Volley Monza.
In Serie B2 MTS Ser Santena vince al tie-break 2-3 contro Volley Parella Torino (15-25, 25-22, 25-18, 14-25, 10-15). Le tigri di MTS Ser Santena conquistano una vittoria sofferta sul campo del Volley Parella Torino, al termine di una vera e propria maratona agonistica durata ben 118 minuti di gioco effettivo. In un match caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, le ragazze di coach Demichelis sono riuscite a spuntarla, portando a casa due punti sudati e di vitale importanza per la classifica del Girone D.
Rasero Teloni Club76 Playasti in Serie D si impone 3-1 su Volley Racconigi (25-21, 25-11, 19-25, 25-22). Partita altalenante, con un ottimo secondo set e una buona prestazione in attacco delle centrali biancoblù. Tre punti preziosissimi per l'obiettivo della stagione.
Bene anche la Serie D rappresentata da GS Pino Volley, che vince 1-3 su Vol-ley Academy Volpiano (18-25, 25-23, 14-25, 14-25).
In U15 il Club76 GS Pino Gold Toro si impone al tie-break 2-3 contro AF Volley (17-25, 25-20, 25-23, 14-25, 14-16). In U14, infine, Club76 MTS Ser Santena inciampa al tie-break 3-2 contro Pianeta Volley 2013 (25-22, 26-24, 18-25, 15-25, 15-9). Le ragazze di Demichelis scendono in campo un po' impaurite, commettendo errori basilari. Nel quinto set la superiorità fisica delle avversarie, che fanno dell'attacco un punto di forza, ha la meglio.
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