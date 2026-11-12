Club76: i risultati della settimana

La Reale Mutua Fenera supera Vallefoglia al tie-break e travolge il Bisonte nella doppia trasferta fiorentina. In B2 colpo esterno di Santena sul Parella, mentre Club76 Playasti e GS Pino Volley conquistano tre punti in Serie D. Stop per Alba Volley in B1 e per l’U14 MTS Ser Santena