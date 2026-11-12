Fulgor Basket, segnali positivi a Piacenza nonostante la sconfitta
La Paffoni parte bene, poi si smarrisce e si ritrova in quel di Piacenza, dove la Assigeco vince però 84-67 dimostrando la propria forza nel campionato con un gran finale
Doppio Balanzoni, arresto e tiro di Morandotti e 6-0 Paffoni per iniziare al meglio la contesa. Piacenza non trova ritmo in attacco, ma dopo il canestro di Toniato si mette in partita, mostrando fisicità a rimbalzo e provando ad allungare con l’and one di Fragonara. Nella seconda frazione l’Assigeco trova la doppia-cifra di vantaggio, ma la Fulgor non si scompone e lotta contro un’avversaria forte, individualmente e fisicamente. Alla pausa lunga è 41-32 per i padroni di casa. Terzo quarto roboante di Balanzoni e compagni, che con i canestri di Misters e Morandotti prima, poi il break di Angelucci e infine il canestro del capitano arrivano al -1. Contento segna la tripla del sorpasso, ma in apertura di quarto periodo arriva il nuovo parziale Assigeco: Toniato colpisce da fuori, i ragazzi di coach Ghizzinardi guadagnano fiducia e sfruttano i vantaggi sul campo per allungare oltre la doppia cifra di vantaggio sino all’84 a 67 finale.
UCC Assigeco Piacenza – Paffoni Fulgor Basket Omegna 84-67
Parziali (21-13, 20-19, 18-23, 25-12)
UCC Assigeco Piacenza: Enrico Vettori 25 (2/6, 6/9), Giovanni Poggi 16 (5/9, 1/1), Luca Toniato 15 (2/5, 3/5), Matteo Picarelli 10 (1/2, 2/6), Federico Pirani 8 (4/8, 0/0), Alberto Fragonara 5 (2/2, 0/5), Simone Giunta 5 (2/4, 0/3), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/1), Gabriele Cattivelli 0 (0/0, 0/0), Pietro Reginelli 0 (0/0, 0/0), Dario Spagnolo 0 (0/0, 0/0)
Paffoni Fulgor Basket Omegna: Jacopo Balanzoni 15 (7/10, 0/0), Marco Contento 10 (2/6, 2/8), Andris Misters 9 (3/4, 1/8), Elia Morandotti 9 (3/5, 1/4), Simone Angelucci 7 (2/5, 1/3), Sebastiano Bianchi 5 (1/2, 1/2), Edoardo Santi 5 (1/1, 1/4), Leonardo Caramelli 5 (1/1, 1/1), Obinna Odah 2 (0/2, 0/1), Mouhamadou Yadde 0 (0/0, 0/0), Leonardo Del sole 0 (0/0, 0/0)
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