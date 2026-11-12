Fulgor Basket, segnali positivi a Piacenza nonostante la sconfitta

Doppio Balanzoni, arresto e tiro di Morandotti e 6-0 Paffoni per iniziare al meglio la contesa. Piacenza non trova ritmo in attacco, ma dopo il canestro di Toniato si mette in partita, mostrando fisicità a rimbalzo e provando ad allungare con l’and one di Fragonara. Nella seconda frazione l’Assigeco trova la doppia-cifra di vantaggio, ma la Fulgor non si scompone e lotta contro un’avversaria forte, individualmente e fisicamente. Alla pausa lunga è 41-32 per i padroni di casa. Terzo quarto roboante di Balanzoni e compagni, che con i canestri di Misters e Morandotti prima, poi il break di Angelucci e infine il canestro del capitano arrivano al -1. Contento segna la tripla del sorpasso, ma in apertura di quarto periodo arriva il nuovo parziale Assigeco: Toniato colpisce da fuori, i ragazzi di coach Ghizzinardi guadagnano fiducia e sfruttano i vantaggi sul campo per allungare oltre la doppia cifra di vantaggio sino all’84 a 67 finale.