Volley Parella Torino, il vivaio cresce: quattro vittorie e tanti segnali positivi

Una settimana intensa per le squadre del settore giovanile del Volley Parella Torino, tra vittorie importanti, partite combattute e nuove occasioni di crescita. Il segnale più bello arriva dalla qualità del percorso che tutto il movimento sta portando avanti.

È stata un'altra settimana ricca di impegni per le formazioni giovanili del Volley Parella Torino, protagoniste sui campi dei campionati territoriali e regionali. Un bilancio che racconta di quattro vittorie e cinque sconfitte, ma soprattutto di un movimento in costante crescita, capace di confrontarsi con avversari di valore e di mettere in campo il frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra.

Tra i risultati più significativi spiccano le vittorie per 3-0 dell'Under 15 2012 nella sfida al vertice contro CHISOLA VOLLEY, dell’under 15M 2013 contro ACV e dell'Under 19, quest'ultima capace di imporsi contro Mercatò Alba. Successi importanti, che testimoniano la qualità del percorso tecnico e la crescita dei gruppi.

Da sottolineare anche il successo esterno, nei campionati regionali, della Serie C/U19M contro Hasta Volley e quello della Serie D/U17M sul campo di Pallavolo Santhià.

Non sono mancate le partite combattute e ricche di spunti: l'Under 17 Blu, sconfitta soltanto al tie-break contro Artivolley, e quella dell'Under 17 Rossa, che ha ceduto per 3-2 a Sant'Anna Volley dopo una gara molto equilibrata tra due squadre protagoniste della finale regionale dello scorso anno. Esperienze che, al di là del risultato, rappresentano occasioni preziose per consolidare carattere, personalità e capacità di affrontare le difficoltà.

Un progetto che guarda al futuro

Al di là dei singoli risultati, ciò che merita di essere sottolineato è il percorso complessivo che il Volley Parella Torino sta costruendo in questa stagione sportiva.

Il settore giovanile rappresenta uno dei pilastri fondamentali del progetto societario. L'obiettivo non è soltanto ottenere risultati sportivi, ma soprattutto formare atleti, trasmettere valori, sviluppare competenze tecniche e costruire un'identità di squadra che accompagni i ragazzi nel loro percorso di crescita.

I risultati di queste settimane sono il riflesso dell'impegno quotidiano di atleti, allenatori, dirigenti e di tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Un lavoro che coinvolge gruppi di età differenti e che punta a creare continuità tra il settore giovanile e le prime squadre, offrendo ai giovani pallavolisti opportunità concrete di crescita e miglioramento.

La strada è ancora lunga e il campionato riserverà nuove sfide, ma la direzione intrapresa è quella giusta.

Il Volley Parella Torino continua a investire sui giovani, perché il futuro della società si costruisce oggi, in palestra, con passione, competenza e tanto lavoro.