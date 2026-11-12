Cuneo Volley protagonista alla celebrazione degli 80 anni della Fipav

Ottant’anni di pallavolo, passione e storie da raccontare. Mercoledì 11 novembre, il Salone d’Onore del Comune di Cuneo ha ospitato la celebrazione territoriale degli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo, organizzata dal Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti. Una serata dedicata a chi, nel corso degli anni, ha contribuito alla crescita del movimento, tra società, dirigenti, volontari e atleti.

L'incontro, condotto dalla giornalista Ilaria Blangetti e aperto da un video sulla storia della pallavolo, ha visto la partecipazione di Paolo Bertone, presidente del Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti, Paolo Marangon, presidente FIPAV Piemonte, Valter Fantino, assessore allo Sport del Comune di Cuneo, Claudia Martin, delegata CONI per la Provincia di Cuneo, Gabriella Giordano, presidente dell'ATL del Cuneese, e Alessandra Fissolo, consigliera della Fondazione CRC.

Al centro degli interventi il valore delle persone e delle realtà sportive che animano il territorio, con particolare attenzione al lavoro quotidiano di dirigenti e volontari. Gabriella Giordano ha inoltre ricordato la collaborazione tra ATL del Cuneese e Cuneo Volley, evidenziando il ruolo della pallavolo come veicolo di promozione delle eccellenze locali. Presente anche l'assessore regionale Marco Gallo, già presidente del Volley Busca. Tra i contributi video, i saluti del presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e dei commissari tecnici delle Nazionali Ferdinando De Giorgi e Julio Velasco.

Tra i momenti più significativi, la consegna dei riconoscimenti alla carriera a cinque figure legate alla pallavolo locale: Ernesto “Titti” Giraudo, Giovanni Aime, Mario Sasso, Nina Turco e Sergio Robresco.

Particolarmente significativo il premio a Sergio Robresco, da sempre vicino al Cuneo Volley, che ha ricordato il proprio percorso nel mondo della pallavolo e il valore educativo di questa disciplina. «La pallavolo è un gioco di squadra, sì, ma soprattutto uno strumento per promuovere la non violenza», ha affermato, sottolineando come possa contribuire a contrastare la violenza e aiutare i giovani a crescere nel rispetto e nei valori positivi.

Spazio anche al Cuneo Sitting Volley, con un momento dedicato alle Nazionali azzurre e alle testimonianze di Orazio Tallarita, capitano del Cuneo Sitting Volley, e Roberto Dalmasso, vicecapitano e atleta della Nazionale italiana. Dalmasso ha raccontato il proprio ritorno alla pallavolo dopo un incidente che, a 28 anni, aveva interrotto la sua esperienza nel volley tradizionale. «Grazie a Cuneo ho potuto ricominciare a credere nel mondo del volley e fare qualcosa di importante». Un percorso che lo ha portato a vestire la maglia azzurra e a conquistare l'argento agli Europei B, risultato che ha permesso alla Nazionale maschile di qualificarsi per il prossimo Europeo A. Ora l'attenzione è rivolta alla Bronze Nations League, appuntamento importante per la crescita del movimento italiano.

Il capitano Orazio Tallarita ha ringraziato la società cuneese per aver creduto nel progetto, sottolineando il valore inclusivo della disciplina: «Il sitting volley incarna la parola inclusione: possono giocare insieme atleti con e senza disabilità. È uno sport in cui nessuno può fare a meno dell'altro. Chi alza, chi appoggia, chi attacca: tutti sono indispensabili». Parole che raccontano lo spirito del progetto Cuneo Sitting Volley, dove le differenze diventano una risorsa e la collaborazione è alla base di ogni risultato.

La celebrazione si è conclusa con la premiazione delle società di Serie A, riconosciute per il contributo offerto alla crescita della pallavolo italiana. Tra queste anche il Cuneo Volley: a ritirare il riconoscimento il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo e Silvia Canale, presente nella doppia veste di team manager della formazione di SuperLega e consigliera del Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti.

Un riconoscimento che conferma il ruolo della società biancoblù nel panorama pallavolistico nazionale e il suo legame con il territorio.