Alice Pignagnoli, «Volevo solo fare la calciatrice»: una storia contro i pregiudizi

Domenica 15 novembre la presentazione del libro alla UISP Piemonte. Lunedì 16 sarà ospite del convegno “Donne di sport” nell'ambito del festival Women&theCity.

«Ma non puoi fare danza come tutte le altre?». «Il calcio non ti porterà da nessuna parte». «Dato che avrai un figlio, smetterai di giocare». Sono soltanto alcune delle frasi che Alice Pignagnoli si è sentita ripetere nel corso della sua vita. Frasi che, anziché fermarla, le hanno dato ancora più motivi per andare avanti.

Domenica 15 novembre, dalle 10 alle 13, la sede di UISP Piemonte, in via Nizza 102 a Torino, ospiterà la presentazione di “Volevo solo fare la calciatrice”, il libro in cui Alice racconta la sua storia: quella di una bambina di Reggio Emilia che voleva giocare a calcio, nonostante i genitori contrari e una società convinta che il pallone fosse una cosa da maschi.

Alice non si è arresa. È arrivata in Serie A, ha giocato in Champions League, ha vissuto in 17 città diverse e, nel frattempo, si è laureata allo IULM. Ha attraversato un mondo in cui il calcio femminile non era ancora professionistico, dimostrando che passione e determinazione possono aprire strade nuove.

Anche la maternità è diventata una battaglia: nel 2020, incinta di sette mesi, ha ottenuto il rinnovo del contratto con il Cesena, tornando in campo appena 100 giorni dopo un parto cesareo. Una vicenda che ha acceso i riflettori sui diritti delle calciatrici e sulla conciliazione tra sport e maternità.

Il suo libro è molto più di un racconto sportivo: è una storia di libertà, determinazione e battaglie contro gli stereotipi. Perché, in fondo, la domanda è sempre la stessa: chi decide quali sport possono praticare le bambine e quali sogni possono inseguire le donne?

L'appuntamento continua con Women&theCity

Alice Pignagnoli sarà protagonista anche lunedì 16 novembre al convegno “Donne di sport”, in programma dalle ore 14 presso Ultraspazio Club, in via San Francesco da Paola 17, a Torino.

L'iniziativa rientra nel festival Women&theCity, promosso dalla Fondazione Torino Città per le Donne ETS (TOxD+), uno spazio aperto e partecipato per ripensare insieme la città e le pari opportunità.

Due appuntamenti per parlare di sport, diritti e parità, ricordando che per cambiare le regole del gioco, prima di tutto, bisogna avere il coraggio di scendere in campo.