Hitball: il punto sui campionati di Serie B1 e B2

A cinque settimane dall’inizio della stagione, i campionati di Serie B1 e B2 iniziano a delineare i primi equilibri. Tra squadre ancora imbattute, esordi attesi e incontri decisi sul filo di lana, Hitball News&More ripercorre i principali risultati delle ultime due settimane.

Serie B1 - Milano non si ferma, gli Hit Bulls sorprendono Chivasso

Quattro incontri nelle ultime due settimane di Serie B1, con gli Skunk Milano che confermano il proprio ottimo avvio di stagione e gli Hit Bulls protagonisti di un esordio convincente.

Prosegue il momento difficile degli Hitbusters, sconfitti 74-52 dai Dracarys Chivasso. I gialloneri conquistano un altro successo trascinati da Schiaroli, autore di 23 punti, ben supportato da Gennaro (17), Dughera (15) e Magrì (12).

Pochi giorni dopo, i Dracarys tornano in campo contro gli Hit Bulls, ma questa volta sono gli ospiti a imporsi con un netto 108-80. La squadra allenata da Rolando trova una vittoria convincente, nonostante i 29 punti, con sette triple, di un ottimo Dughera. Tutti e cinque i giocatori degli Hit Bulls chiudono in doppia cifra: spiccano i 35 punti di Bonincontro, i 23 di Gabriolo, premiato anche come miglior difensore della squadra, e i 17 di Di Noia, tornato in campo dopo oltre un anno di assenza.

Gli Hit Bulls affrontano quindi una seconda trasferta, questa volta sul campo degli Skunk Milano. I padroni di casa confermano il proprio stato di forma imponendosi per 99-75 e conquistando la terza vittoria in altrettante partite. Specchiulli è il miglior marcatore dell’incontro con 22 punti, ma a distinguere la formazione milanese è soprattutto la distribuzione offensiva: tutti e sei i giocatori realizzano almeno 12 punti, con Tomasina che ne mette a segno 21.

Come emerge dall’analisi di Hitball News&More, gli Skunk Milano si confermano così tra le formazioni più convincenti di questo avvio di campionato, grazie a tre successi consecutivi e a un contributo offensivo distribuito tra diversi giocatori.

Nel frattempo tornano in campo anche Torino Warriors e Hammers, due delle squadre più esperte della categoria. I Warriors controllano l’incontro per tutti i 45 minuti, imponendosi 93-68. Protagonista assoluto Mauro Pompili, autore di 29 punti e premiato come miglior giocatore e miglior difensore della propria squadra. A completare la prestazione offensiva sono i 24 punti del capitano Gamba e i 20 di Sanfilippo. Per gli Hammers si distinguono ancora Lo Monaco, con 22 punti, e Marino, con 18.

Il calendario propone ora nuovi appuntamenti, a partire dal ritorno in campo dei Torino Warriors e dall’atteso esordio stagionale dei Guardians Chivasso. In programma anche Decepticon-Hammers e Hitbusters-Hit Bulls, incontri che potranno fornire ulteriori indicazioni sugli equilibri della categoria.

Serie B2 - Valhalla in vetta, Krakens Chivasso a punteggio pieno

La Serie B2 entra sempre più nel vivo, tra esordi convincenti e finali al cardiopalma. A conquistare la vetta della classifica sono i Valhalla, ancora imbattuti dopo quattro incontri, mentre i Krakens Chivasso proseguono la loro corsa a punteggio pieno.

I Valhalla si confermano una delle formazioni più solide del campionato, centrando tre successi consecutivi e salendo a quota 11 punti. Il primo arriva contro gli Atletico Boomers, superati per 54-51 al termine di una sfida equilibratissima, decisa soltanto ai supplementari. Pochi giorni dopo arriva il 62-52 sui Delirium Consulum, capaci di mettere in difficoltà gli avversari per buona parte dell’incontro prima di cedere nel finale.

A completare il tris è la seconda sfida contro gli Atletico Boomers, questa volta vinta con maggiore margine per 69-54. Protagonista Bassetti con 25 punti, decisivo nel trascinare i suoi verso un altro successo.

Non conoscono battute d’arresto nemmeno i Krakens Chivasso, che dopo le due vittorie al cardiopalma delle prime giornate conquistano il terzo successo consecutivo, imponendosi nettamente sui Golden Hunters per 104-67. Una partita controllata fin dalle prime battute, nella quale i chivassesi hanno progressivamente ampliato il vantaggio senza concedere agli avversari possibilità di rimonta.

Ancora una volta protagonisti Signorini, autore di 32 punti, e Capomolla, con 24. I Krakens salgono così a quota 9, restando in scia alla capolista con una partita disputata in meno.

Tra gli incontri più emozionanti spicca quello tra Golden Hunters e Nomadi Venaria, terminato 97-96. I Nomadi sembravano avere la partita in pugno dopo aver condotto per gran parte dell’incontro, ma i Golden Hunters non si sono arresi, costruendo una rimonta culminata nel sorpasso decisivo nelle battute finali.

Fondamentali i 27 punti di Menescotto e i 26 di Ginosa, mentre ai venariesi non sono bastati i 30 di Zoccarato e i 29 di Bucci. Un successo che regala ai Golden Hunters i primi tre punti stagionali e lascia inevitabilmente l’amaro in bocca ai Nomadi, beffati proprio sul traguardo.

Buona la prima anche per gli Spartak, che inaugurano la propria stagione superando i Monstars per 88-66. Dopo un avvio equilibrato, la giovane formazione ha progressivamente preso il controllo della partita, costruendo un vantaggio sempre più consistente e gestendolo fino al termine. A trascinare la squadra è stato Bellino, autore di 41 punti, ben supportato dai 27 di Rossi. Dall’altra parte, ai Monstars, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, non sono bastati i 29 punti di Lombardo.

Un elemento particolarmente interessante, sottolineato anche da Hitball News&More, riguarda il diverso percorso delle due formazioni di vertice: i Valhalla hanno costruito il proprio primato attraverso quattro successi, mentre i Krakens hanno conquistato tre vittorie in altrettante partite, alternando due affermazioni di misura a un risultato decisamente più netto.

La classifica vede dunque i Valhalla al comando con 11 punti, seguiti dai Krakens Chivasso a quota 9. Più indietro, a 3 punti, troviamo Homeless, Golden Hunters, Purple Hit, Spartak e Nomadi Venaria, seppur con un numero diverso di partite disputate. Ancora senza vittorie Atletico Boomers, Delirium Consulum e Monstars.

Con diverse squadre che devono ancora recuperare terreno in termini di incontri disputati, le prossime giornate saranno fondamentali per comprendere meglio i rapporti di forza della categoria.