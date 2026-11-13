Nuoto: Mancini è d’oro agli Assoluti, Biasioli conquista argento e bronzo

Si chiude allo Stadio del Nuoto di Riccione la prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Invernale Frecciarossa : arrivano subito tre medaglie per i piemontesi ! Nella finale A dei 100 rana maschili , Gabriele Mancini (GS Marina Militare/CN Torino) sbaraglia la concorrenza e si prende un super titolo con un crono che varrebbe il pass iridato (tempo limite 56"49), ma i posti sono già occupati dagli "sconfitti" di serata: il primatista italiano Nicolò Martinenghi (CC Aniene), secondo in 57"11, e Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/CC Aniene), terzo in 57"15. Di livello assoluto, dunque, la prestazione del 24enne sabaudo preparato da Antonio Satta - che trionfa con il personale in 56"46, con un super passaggio in 26"45 e un eccellente rientro in 30"01, che depenna il 56"89 siglato agli Assoluti nel 2025.

«È un crono che vale tantissimo, perché è il mio migliore e soprattutto sono riuscito a battere due campioni come Nicolò e Simone - racconta Mancini - Aspettavo da tanto un tempo del genere ed è arrivato nel momento più importante della stagione in vasca corta: sono felicissimo».

Altra protagonista di serata è Martina Biasioli (CN Torino) che si prende l’argento nei 50 Dorso con il personale in 26"87 (precedente 27"14). In chiusura di serata l’atleta piemontese torna sul podio vincendo il bronzo nei 100 Misti chiudendo la prova in 1'00"18.