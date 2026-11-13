Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 a caccia di continuità contro Macerata

Otto giorni dopo il vittorioso match con Vallefoglia la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 affronta al PalaFenera anche l’altra squadra marchigiana della LVF A1 Fineco, la Cbf Balducci Hr Macerata. La partita, valevole per la nona giornata di campionato, è in programma domenica 15 novembre con fischio d’inizio alle ore 17.

I tre punti in palio sono come sempre importantissimi per entrambe le squadre. Reduci da cinque successi di fila in cui hanno conquistato 14 dei 15 punti disponibili, le biancoblù cercheranno di allungare la striscia positiva dando continuità anche al livello di gioco espresso. Oltre a garantire con la giusta combinazione di risultati la matematica qualificazione alla Coppa Italia Frecciarossa con quattro giornate d’anticipo rispetto al termine del girone d’andata, una vittoria permetterebbe alle ragazze di coach Negro di presentarsi nel migliore dei modi al primo degli scontri diretti che le attendono dalla giornata successiva. Macerata da parte sua è reduce dal passo falso casalingo contro Talmassons e senza dubbio darà il massimo per tornare a muovere la classifica.

Chieri ha vinto tutti i sei precedenti giocati con Macerata, compresi i due match della passata stagione. Tre le ex, tutte nel roster marchigiano: Giorgia Caforio, Alessia Mazzaro e Asia Bonelli.

«Siamo reduci dalla vittoria di mercoledì sera a Firenze e domenica con Macerata vogliamo continuare il nostro percorso in attesa degli scontri diretti di fine mese che definiranno poi le posizioni in classifica. Ma adesso la testa deve essere su Macerata, quindi massima attenzione su questa partita», sottolinea l’allenatore Nicola Negro.