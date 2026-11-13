Reale Mutua Torino ’81 Iren, sfida al vertice contro il Sori
Domani allo Stadio del Nuoto di Torino i gialloblù affrontano il Futurenergy R.N. Sori in uno scontro diretto tra due squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato
Scontro al vertice per la Reale Mutua Torino '81 Iren che domani affronterà il Sori allo stadio del Nuoto di Torino. Entrambe le squadre hanno vinte le prime due giornate di campionato, i gialloblù 18-23 con il Monza, mentre i liguri 11-27 contro il Metanopoli.
Le parole del tecnico Ivan Vuksanovic presentano la sfida: "Ci aspetta una partita importante contro il Sori, diretta concorrente per i primi quattro posti playoff. È una squadra con ottime individualità e guidata da un allenatore che, da giocatore, ha vinto praticamente tutto. Noi siamo pronti e carichi per affrontare questa sfida. Oltre ai punti in palio, sarà una partita importante anche a livello mentale, per darci fiducia e consapevolezza in vista del proseguimento della stagione".
La partita si disputerà sabato 14 novembre alle ore 19:00 presso lo Stadio del Nuoto di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Torino81live" a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.
TERZA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD:
R.N. Camogli - Waterpolo Milano Metanopoli
Vela Nuoto Ancona - Piacenza Pallanuoto 2018
Borgosesia R.N. Arenzano - NC Monza
R.N. Florentia - Mobilpesca Lavagna
Reale Mutua Torino '81 Iren - Futurenergy R.N. Sori
CS Plebiscito Padova - AGN Energia Bogliasco 1951
LA CLASSIFICA:
Futurenergy R.N. Sori 6, AGN Energia Bogliasco 1951 6, Piacenza Pallanuoto 2018 6, Reale Mutua Torino '81 Iren 6, R.N. Camogli 6, Vela Nuoto Ancona 3, Mobilpesca Lavagna 3, Borgosesia R.N. Arenzano 0, NC Monza 0, R.N. Florentia 0, CS Plebiscito Padova 0, Waterpolo Milano Metanopoli 0.
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