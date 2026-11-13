Acqua Sant’Anna Cuneo, allenamento congiunto a Milano: cinque set per testare uomini e soluzioni di gioco

Un’occasione preziosa per mantenere il ritmo partita, sperimentare nuove soluzioni e verificare il lavoro svolto in palestra. L’Acqua Sant’Anna Cuneo è scesa in campo al Centro Pavesi Fipav di Milano per un allenamento congiunto con l’Allianz Milano, nel weekend in cui il campionato di SuperLega si ferma per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana, in programma a Parma.

Un confronto giocato a viso aperto da entrambe le formazioni, che hanno affrontato i cinque set con il giusto atteggiamento, pur senza l’adrenalina dei punti in palio. Per coach Matteo Battocchio è stata soprattutto un’opportunità per provare schemi, verificare alcune situazioni di gioco e dare spazio a tutti gli uomini a disposizione, attraverso un’ampia rotazione della rosa.

In cabina di regia Argilagos si è alternato con Coscione, mentre Feral ha condiviso il campo con Sala. Al centro, il tandem Codarin-Mosca ha rappresentato l’ossatura della squadra per buona parte del confronto. In posto quattro Battocchio ha alternato Poriya e Strehlau, dando spazio anche a Champlin. Importante anche il contributo dei giovani Giraudo, Volpe e Barberio, coinvolti per diversi tratti della partita. Nel ruolo di libero, Thibault Loubeyre ha guidato la seconda linea nella prima parte del confronto, con il capitano Mimmo Cavaccini impiegato nella fase conclusiva.

Rotazioni anche per l’Allianz Milano di coach Guillermo Falasca, che ha affidato la regia a Simone Porro nei primi tre set, prima di inserire Orduna. Dermaux ha ricoperto il ruolo di opposto, mentre al centro si sono alternati Simon, Tenorio, Bartolucci e Benacchio. In posto quattro spazio a Rotty e Ichino, con Catania libero nei primi tre parziali e Corbetta successivamente.

A fare il punto sul lavoro svolto è proprio coach Matteo Battocchio, che sottolinea la valenza tecnica e tattica del confronto: «Abbiamo sperimentato alcune cose nuove e provato soluzioni un po’ diverse nel nostro sistema di gioco. Ci eravamo posti tre obiettivi: uno tecnico, uno tattico e uno legato al gioco. Sul piano tecnico, in particolare nel cambio palla, abbiamo disputato un’ottima partita, mentre anche il lavoro sui tempi di cambio palla ha dato indicazioni positive. Bene pure l’aspetto tattico: dovevamo prestare attenzione a una determinata zona del campo e siamo riusciti a limitarla molto. Siamo stati invece più altalenanti al servizio: abbiamo cercato di essere aggressivi, ma la battuta non è entrata con la continuità che avremmo voluto».

Il tecnico biancoblù chiarisce anche il contesto fisico nel quale è maturata la prestazione: «Sapevamo che non saremmo stati brillantissimi dal punto di vista fisico. Abbiamo approfittato della pausa per svolgere un richiamo piuttosto importante in sala pesi e anche questa mattina abbiamo sostenuto una seduta intensa. Era quindi prevedibile pagare qualcosa sotto questo aspetto. L'obiettivo della giornata, però, era soprattutto lavorare su determinate situazioni e raccogliere indicazioni utili».

Anche i numeri raccontano una sfida equilibrata, con percentuali offensive molto vicine: 46% in attacco per Cuneo contro il 48% di Milano. I lombardi hanno fatto registrare una ricezione positiva del 48%, contro il 41% dei piemontesi. Sostanziale equilibrio anche a muro, con nove block vincenti per l’Acqua Sant’Anna e dieci per l’Allianz. La differenza più evidente è arrivata al servizio, con undici ace per i padroni di casa e sei per gli uomini di Battocchio.

IL MATCH

La cronaca dei set ha confermato l’intensità del confronto. Nel primo parziale le due squadre sono rimaste a stretto contatto fino al primo allungo milanese sul 13-16. Cuneo ha reagito, ricucendo lo svantaggio fino al 19-21 e trascinando la frazione ai vantaggi. Dopo aver annullato due set ball, i piemontesi hanno ceduto 25-27.

Copione simile nella seconda frazione, con l’Acqua Sant’Anna inizialmente avanti 8-6 prima della rimonta meneghina, capace di portarsi sul 14-16. Cuneo non è più riuscita a ricucire il divario e Milano ha chiuso sul 22-25.

Nel terzo set i biancoblù sono rimasti in scia fino al 15-16, prima che l’Allianz trovasse l’allungo decisivo, portandosi sul 18-21 e chiudendo 20-25. Stesso punteggio anche nella quarta frazione, nella quale Cuneo ha condotto inizialmente 8-7, per poi inseguire gli avversari. La squadra di Battocchio è riuscita a riportarsi a una sola lunghezza sul 20-21, ma il successivo break milanese di quattro punti ha fissato il risultato sul 20-25.

Il quinto set ha regalato il finale più combattuto dell’intero allenamento congiunto. Cuneo ha cambiato campo avanti 8-6, Milano ha ribaltato il punteggio portandosi sul 13-16 e il confronto si è trasformato in un lungo braccio di ferro. Sul 19-21 i piemontesi hanno trovato le energie per recuperare e trascinare la frazione ai vantaggi, dove, dopo un’infinita sequenza di scambi e occasioni, si sono imposti i lombardi per 32-34.

ACQUA SANT’ANNA CUNEO – ALLIANZ MILANO 1-4

Parziali (25-27, 22-25, 20-25, 20-25, 32-34)

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 3, Feral 8, Mosca 10, Codarin 9, Poriya 9, Strehlau 4, Loubeyre (L1), Coscione 5, Cavaccini (L2), Sala 10, Volpe 1, Barberio 9, Champlin 14, Giraudo 6. Allenatore: Matteo Battocchio. Secondo allenatore: Mauro Rizzo. Aiuto allenatore: Fabio Boris Genre.

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Dermaux 18, Simon 4, Bartolucci 8, Tatarov 11, Rotty 13, Catania (L1), Recine, Ichino 11, Tenorio 11, Benacchio 6, Orduna 1, Argano 3, Corbetta (L2). N.e. Otsyka. Allenatore: Guillermo Falasca.

Cuneo: Ricezione 41%, attacco 46%, muri 9, aces 6

Milano: Ricezione: 48%, attacco 48%, muri 10, aces 11.