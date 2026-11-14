Dodecarun, a Trino la mezza maratona che può decidere la sfida finale
Due gare al termine e soli quattro punti tra Caresio e Bono: domenica attesa anche per il sorteggio delle quattro prove a punteggio doppio
Due gare alla fine, con quattro punti di margine tra Giuliano Caresio e Massimo Bono. Con in più la novità del regolamento 2026, che sorteggerà domenica le quattro gare che raddoppieranno il punteggio già assegnato nel corso della stagione.
Davvero difficile avventurarsi nei pronostici sul vincitore della seconda edizione del circuito Dodecarun , tanto più che la prova di domenica – la penultima del programma – è anche la più impegnativa con i suoi 21,095 chilometri. La ventesima edizione della Mezza maratona Terre d’Acqua partirà alle 9 dal centro diTrino per raggiungere la frazione di Robella e il comune di Costanzana, prima di far ritorno a Trino.
La prova è di livello nazionale e ha record di tutto rispetto: 1 ora 06’23” per il valdostano Xavier Chevrier, vincitore nel 2025 davanti a Mustapha Boussiphi e Ahmed El Mazoury 1 ora 19’04” per Abera Tarikua Fiseha (2016).
La gara è organizzata dalla podistica Trinese. Ventesima tappa del Dodecarun, la mezza maratona sarà anche la conclusione del Trittico dei Borghi e delle Terre d’Acqua e assegnerà i titoli provinciali di Vercelli e Biella sulla distanza. Dopo la partenza della 21 km, prevista per le 9, prenderà il via la Trino che corre, non competitiva di 6 km aperta a tutti.
Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo 19 prove:
Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy) 630 punti; 2. Bono (Robbiese) 626; 3. Laratore (Roata Chiusani) 590; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 321; 6. Agoglia (Brancaleone) 318; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 309; 8. Chiabrera (Brancaleone) 260; 9. Cena (Durbano Gas Energy) 254; 10. Castellino (Roata Chiusani) 242; 11. Murgia (Bio Correndo Avis) 220; 12. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212; 13. Molinari (Trinese) 210; 14. Galati (Atl. Novese) 186; 15. Zanotti (Atl. Pinerolo) 169.
Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone) 813 punti; 2. Laino (Brancaleone) 628; 3. Rabbia (Brancaleone) 561; 4. Cavalieri (Sisport Ssd) 532; 5. Di Salvo (Atl. Roata Chiusani) 500; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 453; 7. Sulis (Brancaleone) 419; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy) 326; 9. Villabruna (Trinese) 308; 10. Azeroual (Atl. Alessandria) 271; 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 239; 12. Giovine (Brancaleone) 221; 13. Marchisa (Atl. Alessandria) 185; 14. Spadafora (A.P.D. Pont-Saint-Martin) 158; 15. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 138.
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