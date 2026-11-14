Dodecarun, a Trino la mezza maratona che può decidere la sfida finale

Davvero difficile avventurarsi nei pronostici sul vincitore della seconda edizione del circuito Dodecarun , tanto più che la prova di domenica – la penultima del programma – è anche la più impegnativa con i suoi 21,095 chilometri. La ventesima edizione della Mezza maratona Terre d’Acqua partirà alle 9 dal centro diTrino per raggiungere la frazione di Robella e il comune di Costanzana, prima di far ritorno a Trino.

La prova è di livello nazionale e ha record di tutto rispetto: 1 ora 06’23” per il valdostano Xavier Chevrier, vincitore nel 2025 davanti a Mustapha Boussiphi e Ahmed El Mazoury 1 ora 19’04” per Abera Tarikua Fiseha (2016).

La gara è organizzata dalla podistica Trinese. Ventesima tappa del Dodecarun, la mezza maratona sarà anche la conclusione del Trittico dei Borghi e delle Terre d’Acqua e assegnerà i titoli provinciali di Vercelli e Biella sulla distanza. Dopo la partenza della 21 km, prevista per le 9, prenderà il via la Trino che corre, non competitiva di 6 km aperta a tutti.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo 19 prove:

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy) 630 punti; 2. Bono (Robbiese) 626; 3. Laratore (Roata Chiusani) 590; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 321; 6. Agoglia (Brancaleone) 318; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 309; 8. Chiabrera (Brancaleone) 260; 9. Cena (Durbano Gas Energy) 254; 10. Castellino (Roata Chiusani) 242; 11. Murgia (Bio Correndo Avis) 220; 12. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212; 13. Molinari (Trinese) 210; 14. Galati (Atl. Novese) 186; 15. Zanotti (Atl. Pinerolo) 169.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone) 813 punti; 2. Laino (Brancaleone) 628; 3. Rabbia (Brancaleone) 561; 4. Cavalieri (Sisport Ssd) 532; 5. Di Salvo (Atl. Roata Chiusani) 500; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 453; 7. Sulis (Brancaleone) 419; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy) 326; 9. Villabruna (Trinese) 308; 10. Azeroual (Atl. Alessandria) 271; 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 239; 12. Giovine (Brancaleone) 221; 13. Marchisa (Atl. Alessandria) 185; 14. Spadafora (A.P.D. Pont-Saint-Martin) 158; 15. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 138.