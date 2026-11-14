Basket Torino a Ruvo di Puglia per ritrovare la vittoria

Il bilancio con cui arriva all’appuntamento la Reale Mutua (5-3) è ancora positivo nonostante la doppia battuta d'arresto che ha in qualche modo riportato con i piedi per terra i torinesi dopo un sorprendente avvio di stagione. Dopo il pesante ko di Cremona e l’amaro epilogo contro la Fortitudo, Torino è chiamata a ripartire proprio dalla buona prestazione offerta nel turno infrasettimanale con la Effe, pur avendo mancato i due punti. Dall'altra parte ci sarà una Ruvo di Puglia reduce da tre sconfitte consecutive e con un bilancio di 2 vittorie e 7 sconfitte, ma capace di rendersi insidiosa specialmente davanti al proprio pubblico, come dimostrato dal successo casalingo contro Sassari. Sarà fondamentale un approccio adeguato fin dalla palla a due e una prestazione consistente da parte di Torino, per tornare sotto la Mole con una vittoria.

Coach Paolo Moretti presenta così la trasferta: «Ci attende una trasferta lunga e complicata a Ruvo, contro una di quelle formazioni che sul proprio campo riescono a esprimere al meglio il loro potenziale, giocando una pallacanestro molto fisica e dura. Siamo consapevoli che dovremo scendere in campo dando il massimo, cercando di pareggiare la fisicità che troveremo di fronte a noi e mostrando una maggiore continuità di rendimento nell'arco della partita».

Uno dei principali punti di riferimento della Reale Mutua in questo avvio di stagione è senza dubbio Zach Harvey, protagonista di numerose prestazioni di alto livello e capace di assumersi responsabilità importanti anche nei momenti decisivi delle partite. L’americano occupa attualmente il 3° posto, dietro solo a Lucio Redivo e Matteo Imbrò, per punti realizzati nelle situazioni clutch - ossia dal 35° minuto e con il margine entro i 5 punti - confermandosi una delle principali opzioni offensive di Torino nei finali punto a punto. Un contributo che è mancato proprio nei possessi conclusivi della sfida contro Bologna, quando Harvey è stato costretto a uscire per 5 falli.

Harvey guarda così all'impegno di domenica: «Affrontiamo questa partita con lo stesso approccio di sempre. Venire da due sconfitte consecutive fa male, ma ci dà una motivazione in più per reagire. Il coach ci trasmette fiducia ogni giorno e questo è molto importante per tutti noi. Sappiamo che la stagione è lunga e che le sconfitte fanno parte del percorso: non dobbiamo esaltarci troppo dopo una vittoria né abbatterci dopo una sconfitta. Crediamo di poter competere e vogliamo dimostrarlo sin dalla prossima trasferta».

GLI AVVERSARI | CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA

La Crifo Wines Ruvo di Puglia, guidata da coach Stefano Rajola, si presenta alla sfida con un bilancio di 2 vittorie e 7 sconfitte, reduce da tre ko consecutivi. Un avvio di stagione complesso per il gruppo pugliese, condizionato anche dalle condizioni fisiche non ottimali di Jazz Johnson, senza dubbio il principale riferimento offensivo, che ha già saltato tre partite, compresa l'ultima contro Vigevano. Una situazione che ha inevitabilmente mescolato gli equilibri della squadra, richiedendo maggiori responsabilità al resto del gruppo. In cabina di regia coach Rajola può contare su un veterano della categoria come Matteo Bogliardi, mentre sotto canestro spicca l'esperienza di Dustin Hogue, lungo atipico per dimensioni ma con un importante vissuto anche ad alto livello. Una delle principali note positive dell'avvio stagionale è Riccardo Chinellato, che si è fatto avanti e sta facendo registrare numeri di assoluto rilievo, con quasi 15 punti e 7 rimbalzi di media. Minuti consistenti anche per Vincenzo Guaiana, ex Fortitudo Bologna, e il prodotto di Verona Falilou Mbacke. A completare le rotazioni anche il giovane Leonardo Valesin, classe 2006, il confermato Thomas Reale come backup del play titolare, e Prince Lumena, lungo classe 2007 alla prima esperienza a questo livello dopo aver concluso il percorso giovanile alla Stella EBK sotto la guida di Matteo Boniciolli.

DIRETTA STREAMING

La sfida tra Crifo Wines Ruvo di Puglia e Reale Mutua Basket Torino, in programma domenica 15 novembre alle ore 17.00 al PalaColombo, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.