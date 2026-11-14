La Bertram sfida Cantù per sfatare il tabù trasferta: “Dobbiamo assolutamente iniziare a vincere fuori casa”

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LBATV.

Come arrivano le due squadre?

Rinfrancata per il gioco e nello spirito dal successo nell’ultima gara casalinga con l’ex capolista Treviso (87-76) e dagli oltre tre periodi giocati alla pari in BKT EuroCup con l’Hapoel Gerusalemme, prima che l’imbattuta squadra israeliana scappasse verso il 91-77 finale alla Nova Arena, la Bertram vuole verificare il suo grado di progresso in una sfida importante nell’economia di questo momento della stagione e aumentare i 4 punti che si ritrova in classifica.

Dopo i 15 minuti giocati e gli 8 punti segnati mercoledì sera in coppa nell’inizio della sua seconda vita in maglia bianconera, Christian Vital sarà a disposizione per il nuovo debutto nel campionato italiano. Per la regola del tetto dei 6 stranieri schierabili in una gara di Serie A, in caso di eventuale presenza a referto della guardia americana con Cantù a fargli posto dovrà essere uno degli altri sei giocatori non di formazione italiana attualmente nel roster bianconero.

A livello statistico di singoli giocatori, la gara di Desio potrebbe segnare un sorpasso nella graduatoria dei migliori assistman di sempre del Derthona in Serie A: Prentiss Hubb è a 4 assist di distanza dal superare il primatista assoluto Tommaso Baldasso, 181 passaggi vincenti per il play americano, 184 per la guardia passata in estate alla Virtus Bologna.

Fresca di interruzione dei rapporti con l’ex Derthona Semaj Christon e l’ala grande americana Isaiah Miles e reduce dalla sconfitta per 99-87 in casa della Maxima Roma, anche Cantù è pronta a far esordire con la sua canotta un americano di ritorno, Erick Green. Ingaggiato a metà settembre dall’Umana Reyer Venezia per sopperire all’infortunio di Sir’Jabari Rice e dopo 7 partite giocate con i lagunari (8.9 punti in 17.4 minuti di media), la 34enne guardia è tornata in settimana nella squadra che contribuì a salvare nella passata stagione arrivando in corsa nell’ultimissima parte del 2025.

Due ex a testa, Okeke (comunque mai una presenza in una gara ufficiale con il Derthona) e Grazulis per Cantù, Pecchia e Bortolani per Tortona.

I precedenti

Soltanto due i precedenti tra le squadre in Serie A, entrambi risalenti alla scorsa stagione, entrambi nel 2026 ed entrambi sorridenti alla Bertram. Tortona vinse l’andata del 4 gennaio in Lombardia per 85-79 malgrado i 23 punti di Giordano Bortolani, allora con Cantù, e si ripeté due mesi e mezzo dopo alla Nova Arena con il netto 100-73 casalingo.

La preview di Andrea Vicenzutto

«Le motivazioni non sono certo in dubbio per questa partita da ambo le parti. Entrambe le squadre vogliono e devono portare a casa il risultato», dice l’assistant coach Andrea Vicenzutto. «Noi sappiamo che fuori casa dobbiamo riuscire a inanellare qualche vittoria e dobbiamo assolutamente provarci da questa domenica. Dovremo farlo su un campo in cui vincere non è mai facile, a causa di una delle migliori tifoserie d’Italia, sempre stata in grado di creare un’atmosfera molto suggestiva.»

«Green darà sicuramente una grossa mano al reparto esterni di Cantù, che senza Christon era di fatto privo dell’handler principale, visti i tanti minuti che giocava. Quindi, a maggior ragione, limitare quelli che sono i loro handlers sarà una delle nostre priorità. Gli altri due giocatori che per Cantù non sono solo fonte di punti ma anche di molti vantaggi sono Flagg e Olisevicius, che - grazie alla loro fisicità, alla loro esperienza e al loro talento offensivo - sono capaci di colpire le difese in molteplici modi, non ultimo in post basso in cui sono entrambi molto abili.»

«Noi stiamo salendo di colpi rispetto all’inizio dal punto di vista difensivo ed è un aspetto che dobbiamo continuare a migliorare, se vogliamo che il trend della nostra stagione sia in crescita. Offensivamente dobbiamo ripartire dai tre ottimi quarti e mezzi con l’Hapoel, dove il movimento della palla e l’aggressività in tutte le situazioni offensive ci hanno fatto lottare alla pari con quella che al momento è la migliore difesa di EuroCup.»