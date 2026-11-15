Assoluti Frecciarossa: Gastaldi campionessa italiana, bene Sartori, Biasioli e Mancini

Si chiude la seconda serata di finali del Campionato Italiano Assoluto Invernale Frecciarossa: arrivano un titolo italiano e altre 3 medaglie per il Piemonte!

La sua carriera è entrata in una nuova dimensione dopo il bronzo europeo in vasca corta nei 200 farfalla a Lublino 2025 e l'argento continentale in lunga nei 200 misti a Parigi 2026. Anita Gastaldi, al tirar su del sipario, si impone nei 100 farfalla. La 23enne cuneese - tesserata per Carabinieri e VO2 Nuoto Torino, allenata da Fabrizio Clary - tocca in 57"38, con un bel ritorno in 30"45, e può pensare con ottimismo ai mondiali di Pechino per i quali è già qualificata. In questa gara arriva terza Sofia Sartori (VO2 Nuoto Torino) in 57"67.

Dopo aver trionfato nella doppia distanza, Gabriele Mancini ritocca ulteriormente il personale, portandolo a 25"98 per il secondo posto. Il 24enne piemontese - tesserato per Marina Militare e CN Torino, preparato da Antonio Satta - in batteria aveva nuotato in 26"05 e cancellato il 26"19 registrato agli Assoluti nel 2024 per un salto dal settimo al quinto posto tra i performer italiani.

Torna sul podio anche Martina Biasioli (CN Torino) che dopo il successo nei 50 Dorso si prende la medaglia anche nella doppia distanza chiudendo in seconda posizione con 57"75.

Rsultati completi