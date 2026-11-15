La Igor Agil Volley lotta ma la capolista Castellanza passa in tre set

Igorine battagliere cedono alla capolista. Nella quinta giornata di campionato di serie B2 la sfida fra Igor Agil Volley e Castellanza Volley finisce 0-3.

In campo ci sono Aimaretti opposto a Tombolato, Sella e Ojienelo al centro, Franchini e Bocchino schiacciatori, Rigon libero (in campo anche Laneve, Fikaj, Marelli e Bertini). Dopo il 3-3 iniziale le Igorine si fanno sentire a muro e un ace di Bocchino vale il 7-3; attacco out delle avversarie ed è 8-5, ma Castellanza ricuce e con un ace è 8 pari. Brave le Igorine a dare sprint (13-10), ma Castellanza ricuce ancora e sul 14-14 Cappato richiama le sue; fa un bel break la capolista (14-18, due ace consecutivi e ancora pausa per Cappato). Le Igorine provano a ricucire (16-20), cancellano una palla set poi finisce 18-25.

Dopo un mega rally è 2-0, Castellanza sta in scia e con due ace sorpassa (5-7 e pausa Igor). Un break avversario vale l’8-14, Igorine a muro per il 10-14 e con Franchini è 11-15. Castellanza non fa cadere nulla e si porta sul 13-18, la Igor battaglia e conquista qualche punto (16-21 Bocchino in ace), ma un altro break vale il 16-25.

Partono forte le avversarie (1-5), le Igorine rincorrono e sul 7-11 è pausa casalinga; al rientro la Igor insegue ancora contro una capolista piena di energia (7-15); Aimaretti alla battuta sigla il 13-19, la capolista sigla il 15-24 e le Igorine continuano a lottare cancellando due palle match: 17-25 il finale.

Igor Agil Volley - Castellanza Volley 0-3

Parziali (18-25; 16-25; 17-25)

Igor: Laneve, Aimaretti, Tombolato, Franchini, Bertini, Marelli (L), Rigon (L), Pusterla, Bocchino, Sella, Ojienelo, Baldoni, Maestrelli, Fikaj. All. Cappato.

Castellanza: Rossi (L); Caimi, Carcano, Olivares L., Ituma, Olivares A., Ventura, Cargnelutti, Luoni, Pozzi, Laterza, Mazzaro, Pisan, Spinello (L), Ottaviani. All. Salari.