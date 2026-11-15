Reale Mutua Torino ’81 Iren, primo stop stagionale: il Sori passa 18-14

Prima sconfitta stagionale per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde 14-18 contro il Sori davanti ai propri tifosi dello Stadio del Nuoto. I gialloblù combattono fino a metà gara, poi perdono lucidità e permettono al Sori di allungare e vincere il match.

LA PARTITA

Inizia la sfida e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa in vantaggio con Ettore Novara, Nora realizza l’1-1 su rigore, ma i gialloblù partono bene e fanno il +1 con Paletti in superiorità numerica. I ragazzi di Aicardi pareggiano i conti con Rezzano, Costa fa il 3-2, ma il Sori ribalta il punteggio con le reti di E. Cocchiere e Brambilla. I torinesi reagiscono con Coccia per il 4-4, ma è ancora Nora a portare i suoi in vantaggio. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco con il Sori che allunga sul +2 ancora con Nora, Aichino non ci sta e sigla il 5-6, ma i liguri segnano il 5-7 con Gandoglia. I ragazzi di Vuksanovic rispondono con Colombo, Nora riporta le squadre sul +2, ma al termine del secondo tempo i gialloblù trovano l’8-8 con Costa in superiorità numerica ed Ettore Novara.

Al cambio vasca il Sori accelera e allunga sul +3 con le reti di Nora, Monari e F, Putrino. La Torino ’81 prova a rialzare la testa con Ettore Novara su rigore, ma i liguri aumentano il proprio vantaggio con Cupido e F. Putrino per il 9-13. I gialloblù tornano sul -3 con Lisica in superiorità numerica, ma è il solito Nora a fare il 10-14. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco con il Sori che trova il 10-16 con i rigori trasformati da Nora e Brambilla. I ragazzi di Vuksanovic provano a rientrare in partita con le reti di Colombo, Giacomo Novara ed Ettore Novara per il 13-16, ma Gandoglia segna il 13-17. Allo scadere della sfida Coccia trova il gol del 14-17, ma Rezzano, a un secondo alla sirena, realizza da metà campo la rete del 14-18 finale.

LE ANALISI

Le parole del tecnico Ivan Vuksanovic al termine dell’incontro: «È stata una partita molto combattuta, come ci aspettavamo, contro un avversario di valore. Purtroppo, non siamo riusciti a portare a casa il risultato, nonostante l'impegno e la voglia di lottare fino alla fine. In partite così equilibrate sono spesso i dettagli e la solidità nei momenti decisivi a fare la differenza, e oggi probabilmente non siamo stati abbastanza bravi in questo. Dispiace per il risultato, soprattutto perché era uno scontro diretto importante per la classifica, ma dobbiamo essere capaci di analizzare gli errori commessi e ripartire subito. La stagione è ancora lunga e abbiamo tutto il tempo per lavorare e migliorare».

Marco Raviolo: «Complimenti al Sori, ha disputato un'ottima partita. Noi abbiamo giocato bene due tempi, poi si è spenta la luce. Abbiamo commesso tanti errori e quando affronti una squadra che ha giocatori di grande esperienza come Cupido e Nora non te li puoi permettere. Adesso resettiamo e pensiamo al prossimo impegno a Milano con la Metanopoli. Infine, un grazie al nostro pubblico che ci supporta sempre!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – FUTURENERGY R.N. SORI 14-18

Parziali (4-5; 4-3; 2-6; 4-4)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Falaschi, Tononi, Coccia 2, Ermondi, Costa 2, E. Novara 4, Paletti 1, G. Novara 1, Aichino 1, Colombo 2, Romanazzi, Romeo, Nestorovic. All. Vuksanovic.

FUTURENERGY R.N. SORI: Benvenuto, F. Putrino 2, Brambilla 2, Gandoglia 2, Masetti, Cupido 1, Rezzano 2, Monari 1, G. Cocchiere, Cimarosti, Nora 7, E. Cocchiere 1, L. Putrino, Ninfo, Maltagliati. All. Aicardi

GLI ARBITRI: BERNINI – MAGNESIA

LE NOTE: Uscito per limite di falli Cimarosti (S) nel quarto tempo. Ammonito il tecnico Aicardi (S) nel terzo tempo per proteste. Ammonita la squadra Futurenergy R.N. Sori nel terzo tempo per proteste. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino ’81 Iren 7/17 + 3 rigori e Futurenergy R.N. Sori 4/10 + 3 rigori.