Cuneo Volley: la Serie D passa in rimonta, la Serie C si arrende al Volley San Paolo

La Serie D trova la seconda vittoria consecutiva in campionato sul campo del Volley San Paolo , imponendosi per 1-3 dopo aver perso il primo set. Una prova di carattere dei biancoblù, capaci di reagire e ribaltare l’andamento della gara in maniera convincente. Questo il commento di Capitan Alessandro Giraudo dopo i tre punti conquistati: «Nonostante la giornata non sia stata perfetta, dopo aver perso il primo set, siamo riusciti ad aumentare il livello del nostro gioco un po’ per volta set dopo set, portando a casa 3 punti molto importanti».

Stesso avversario e stesso risultato, ma a parti invertite, per la Serie C, che deve arrendersi per 1-3. I biancoblù partono con il piede giusto, aggiudicandosi un primo set combattutissimo ai vantaggi con un incredibile punteggio di 31-33. Nei set successivi, il Volley San Paolo riesce a cambiare ritmo e a conquistare la vittoria. Il capitano Jacopo Massa fa il punto della situazione: «Una buona prestazione contro una squadra esperta ed attrezzata. Abbiamo lottato fino alla fine il primo set portandocelo a casa. Non siamo riusciti però a dare continuità al buon ritmo espresso nel primo set. Torniamo a casa consapevoli dei progressi che stiamo facendo e che la strada intrapresa è quella giusta».

Il prossimo appuntamento vede entrambe le squadre impegnate in casa, presso la palestra PNRR, sabato 21 novembre: la Serie D ospiterà il Chieri Volley alle 17.30, mentre la Serie C affronterà il WeHunt Valsangone Volley alle 20.30.

Tabellino Serie D

San Paolo Volley Dm - Cuneo Volley 1-3

Parziali (25-19, 23-25, 22-25, 19-25)

San Paolo Volley: Tartarella 2, Drogo 9, Moriconi 3, Montrone 7, Bayet 15, Priano 11, Mannone (L1); Bono 2, Bruno 1, Ghella 1, Kharitonov 1, Maira 4, Basile (L2); N.e: Lomonte.

Cuneo Volley: Giraudo 3, Peiroleri 3, Chiapella 6, Dogaru 6, Grandis 14, Pepino 12, Campagnoli (L1); Bellucci 3, Ghibaudo 15, Turkaj.

N.e.: Milanesio, Montresori, Merola (L2).

Ricezione positiva: 44%; Attacco: 37%; Muri: 3; Ace: 14.

Tabellino Serie C

San Paolo Volley - Cuneo Volley 1-3

Parziali (31-33, 25-16, 25-17, 25-18)

San Paolo Volley: Trogolo 4, Arnaudo 6, Ogliero 6, Carosio 20, Bonadè 15, Bonsignore 4, Albanese (L1); Brucia 14, Coroli 4, Gallinaro, Zotti, Farsella (L2). N.e.; De Vico. I All: Paolo Lopiccolo. II All: Mario Collica. Ricezione positiva: 57%%; Attacco: 42%; Muri: 12; Ace: 5.

Cuneo Volley: Di Giulio 5, Revelli 11, Mondino 4, Rosati 4, Baldi 16, Scatragli 2, Molinari (L1); Chionna 4, Miretti 7, Pelissero, Massa (L2); N.e.; Gerbi. I All: Daniele Tomatis. II All: Andrea Testa. Ricezione positiva: 60%; Attacco: 32%; Muri: 7; Ace: 3.