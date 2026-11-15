Fulgor Basket: Ferrara travolta nel giorno del ricordo di Ugo Paffoni

Pronti via e la Paffoni fa il vuoto, dopo la tripla del 7-7 di Ferrara firmata Paolin, arriva il parziale di 14-0 per i rossoverdi, che distribuiscono il pallone trovando fluidità e entusiasmo dal calore del pubblico. A fine primo periodo è 21-9 per la Fulgor. Nella seconda frazione non cala d’intensità la squadra di Belletti, che trova energia dalla panchina con Bianchi, solido in difesa e preciso dall’arco, e Santi, protagonista della partita con una serie infinita di giocate per la squadra. 50-21 all’intervallo lungo, in cui i protagonisti sono i veri valori rossoverdi: prima la consegna dell’assegno della borsa di studio dedicata a Ugo Paffoni da parte dell’Associazione Kenzio Bellotti con il presidente Angelo Nigro, poi la sfilata di tutto il minibasket e settore giovanile in campo.

Il rientro dagli spogliatoi è più traumatico, Ferrara sigla subito un 4-0 di break e saggiamente Belletti chiama subito timeout. Misters interrompe il parziale e grazie ad un’eccellente condivisione del pallone la Fulgor continua ad avere percentuali al tiro alte. Morandotti segna da fuori e da vicino, a difesa schierata e in transizione, ma tutta la Paffoni è in fiducia. Nel finale spazio anche ai più giovani del settore giovanile e, nel Paffoni Day, arriva una straordinaria vittoria per 92-71.

Paffoni Fulgor Basket Omegna – Adamant Ferrara 92-71

Parziali (21-9, 29-12, 18-23, 24-27)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Elia Morandotti 21 (6/10, 2/3), Obinna Odah 13 (2/2, 2/4), Simone Angelucci 11 (4/8, 1/2), Sebastiano Bianchi 11 (1/2, 3/4), Jacopo Balanzoni 10 (5/6, 0/0), Andris Misters 9 (1/3, 1/4), Marco Contento 8 (1/2, 1/3), Edoardo Santi 6 (2/3, 0/1), Leonardo Caramelli 3 (0/0, 1/2), Vinceslas Chimi kenfack 0 (0/0, 0/0), Luca Fiorillo 0 (0/0, 0/1), Leonardo Del sole 0 (0/0, 0/0).

Adamant Ferrara: Mattia Melchiorri 14 (3/5, 2/5), NicolÒ Isotta 14 (6/7, 0/6), Francesco Paolin 11 (3/6, 1/5), Lucio gabriel Delfino 10 (3/8, 1/1), Bozo Misolic 10 (3/4, 0/0), Igor Jovanovic 6 (0/1, 2/5), Riccardo Bottioni 4 (0/2, 0/0), Leonardo Guerrieri 2 (1/2, 0/0), Carlo Cappelletti 0 (0/1, 0/3), Nicolò Ianuale 0 (0/0, 0/0), Giacomo Goberti 0 (0/0, 0/0).