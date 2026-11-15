Dodecarun: Hanyn e Borello vincono la Maratona Terre d’Acqua

Hacim Hanyn (Olimpiatltica) e Sara Borello (Atletica Canavesana) hanno vinto sotto la pioggia la ventesima edizione della Maratona Terre d’Acqua di Trino Vercellese. Per il trentatreenne marocchino allenato da Bruno Santachiara, in Italia da tre anni e mezzo e più volte in evidenza nelle corse su strada piemontesi, è arrivato anche il primato personale: 1 ora 07’50”, oltre un minuto di margine rispetto all’1.08’56” stabilito un anno fa proprio su queste strade. Per Hanyn - che quest’anno ha vinto anche la Mezza che Vale a Torino – una gara solitaria dal primo all’ultimo metro. Alle sue spalle una serie di primati personali: 1.09’39” per Davide Pastore, 1.09’51” per Vinicius Scartezzini.

Più contrastata, invece, la vittoria di Sara Borello in campo femminile. «Al sedicesimo chilometro eravamo ancora in cinque – racconta – Ho allungato e ho fatto un po’ di selezione, l’ultimo attacco l’ho lanciato a tre chilometri dal traguardo. Il tempo? Sono davvero soddisfatta: puntavo a 1 ora e 24’, è andata molto meglio».

In chiusura di giornata, Giorgio e Steve Goggi – organizzatori del Circuito – hanno estratto le quattro gare che raddoppieranno il punteggio assegnato. «Una novità del regolamento 2026 – spiega Steve Goggi – Nel 2025 avevamo comunicato prima dell’avvio le quattro gare a punteggio doppio. Quest’anno abbiamo preferito la sorpresa finale». Alle quattro gare sorteggiate si aggiungerà infatti al gruppo delle prove a punteggio doppio la prova finale di domenica prossima a Piossasco.

Ecco le quattro prove sorteggiate: Cross Country Sport Village (Mirabello, 15 marzo), Coccorun (Cocconato, 15 aprile), 5000 di Trino (15 maggio) e Mezza Maratona Terre d’Acqua (15 novembre).

Per quando riguarda la classifica finale, il sorteggio ha consolidato le speranze di Giuliano Caresio e probabilmente gelato quelle di Massimo Bono, assente a Trino. Ancora in gara anche Luca Laratore. Tutto si deciderà domenica prossima nella Sei miglia di Piossasco, ventunesima e ultima tappa del circuito.

RISULTATI

Uomini. Hanyn (Olimpiatletica) 1.07’50”; 2. Pastore (Fulgor Prato Sesia) 1.09’39”; 3. Scartazzini (Atl. Santhià) 1.09’51”; 4. Biazzetti (Atl. Canavesana) 1.11’29”; 5. Mascherpa (Runners Legnano) 1.12’23”; 6. Bozza (Atl. Santhià) 1.13’05”; 7. Nicola (Climb Runners) 1.13’24”; 8. Radaelli (Pegarun - Pegacross) 1.13’51”; 9. Boario (Climb Runners) 1.14’02”; 10. Boggio (Atl. Santhià) 1.14’19”; 11. Dellerba (Atl. Monterosa) 1.15’59”; 12. Librici (Trail Running Torino) 1.16’35”; 13. Chebbi (Atl. Santhià) 1.16’39”; 14. Droz (Runcard) 1.16’42”; 15. Moretto (Frecce Bianche) 1.17’25”.

Donne. 1. Borello (Atl. Canavesana) 1.20’32”; 2. Zavanone (Brancaleone) 1.21’10”; 3. Cantoni (Atl. Vigevano) 1.22’22”; 4. Masili (Atl. Monterosa) 1.22’36”; 5. Viola (Avis Pavia) 1.23’35”; 6. Curti (Runners Legnano) 1.25’59”; 7. Lazzarin (Runcard) 1.26’21”; 8. Demaria (Vittorio Alfieri) 1.26’31”; 9. Fracchia (Pod. Torino) 1.27’22”; 10. Bello (Pod. Torino) 1.28’24”; 11. El Kannoussi (Atl. Saluzzo) 1.31’41”; 12. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 1.32’16”; 13. Martina (Pod. Torino) 1.33’18”; 14. Regis (Olimpia Runners) 1.35’28”; 15. Placenza (Pod. Torino) 1.35’38”.