Reale Mutua Fenera Chieri ’76 travolgente, Macerata ko: terzo posto e pass per la Coppa Italia

Ottavo successo stagionale in nove giornate per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che supera anche la Cbf Balducci Hr Macerata riprendendosi il terzo posto in classifica e centrando la matematica qualificazione al tabellone della Coppa Italia Frecciarossa con quattro turno d’anticipo rispetto al termine del girone d’andata. La vittoria sulle marchigiane poggia su una convincente prova di forza delle biancoblù che chiudono i conti in meno di un’ora e mezza. Coach Negro fa un po’ di turnover schierando titolari le bande Guezen e Cooper. La partenza è fulminante ma poi Chieri si complica un po’ la vita e vince la prima frazione 25-21, con allungo decisivo soltanto sul 20-20. Senza storia i due set successivi che terminano con eloquenti punteggi di 25-13 e 25-10. Tre le chieresi in doppia cifra: Nemeth (14), Cooper (11) e Lubian (10), quest’ultima premiata MVP.

La cronaca

Primo set – Chieri parte fortissimo costringendo Lionetti a spendere il primo time-out già sul 4-0 dopo gli attacchi di Nemeth, Cooper, Lubian e il muro di Lubian. Al rientro in campo Gardini firma il 4-1. Dopo quello iniziale di Akrari, il turno di battuta di Nemeth frutta un secondo break a 7-2. Da lì la partita diventa più equilibrata. La fase prolungata di punto a punto è interrotta dal recupero di Macerata da 12-7 a 12-10 con due ace di Schut che spingono Negro a fermare il gioco. Alla ripresa Nemeth sblocca Chieri (13-10). Le ospiti rosicchiano un altro punto grazie al pallonetto di Schut che vale il 15-14. Nelle azioni successive Macerata pareggia grazie all’errore in ricezione di Cooper, che cede il campo a Nervini (15-15), quindi passa a condurre dopo l’attacco di lungo di Guezen (15-16). Secondo time-out di Negro. Nemeth pareggia 16-16, poi Lubian serve l’ace del 17-6. Time-out di Lionetti. Sul 20-20 gli errori di Schut, Decortes e Gardini, inframezzati dal 23-20 di Nemeth, danno quattro palle a Chieri. Al secondo tentativo Nervini sigla il 25-21.

Secondo set – Negro torna al sestetto iniziale. Sull’1-1 due errori ospiti in attacco e un ficcante turno di servizio di Nemeth fruttano un allungo a 8-2. Lionetti prima ferma il gioco, poi inserisce Piomboni per Gardini. Mazzaro realizza l’8-3. A differenza del primo set l’inerzia resta in mano a Chieri. Il distacco continua a crescere raggiungendo i 6 punti con Guezen (11-5), gli 8 con Nemeth (15-7), i 9 con Cooper (19-10) e gli 11 dopo un’incomprensione di Macerata sotto rete (21-10). In tutta tranquillità le biancoblù si aggiudicano la frazione 25-13 alla seconda palla set con Giacomello.

Terzo set – Sull’ 1-3 Cooper, Nemeth e Guezen capovolgono il punteggio in 7-3. Lionetti cambia palleggio inserendo Carraro. Schut realizza il 7-4. Chieri piazza un secondo strappo a 12-4 su servizio di Cooper per poi toccare il +10 con un ace di Van Aalen (16-6). Intanto Gray rileva Akrari. Nel finale il vantaggio biancoblù continua a crescere raggiungendo i 14 punti dopo il 23-9 di Lubian. Conquistate 14 palle set con Cooper (24-10), Stoyanova attacca fuori facendo scendere i titoli di coda alla prima palla match (25-10).

Il commento

Anna Gray: «Un 3-0 importantissimo. L’ho già detto nella scorsa partita che valgono anche i set. Quindi un 3-0 è fondamentale per la classifica che stiamo riuscendo a mantenere. Quando entro cerco di fare del mio meglio, ho un sacco di energie da voler utilizzare, sono contenta se entro e faccio bene».

Giorgia Caforio: «Sapevamo di affrontare una squadra importante come Chieri. Il primo set non siamo partiti benissimo, abbiamo provato a cambiare qualcosa spingendo al servizio, poi il secondo e il terzo set onestamente abbiamo fatto poco noi, grande merito a loro che ci hanno messo in difficoltà, però da parte nostra è mancato tutto a partire dall’atteggiamento. Torneremo in palestra a pensare a cosa dobbiamo migliorare in questo momento».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Cbf Balducci Hr Macerata 3-0

Parziali (25-21; 25-13; 25-10)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Nemeth 14, Lubian 10, Akrari 10, Guezen 6, Cooper 11; Spirito (L); Glaab, Regoni, Giacomello 2, Nervini 2, Gray 2. N. e. Eckl, Eggleston. All. Negro; 2° Rostagno.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli, Decortes 2, Mazzaro 5, Farriol 5, Schut 9, Gardini 9; Caforio (L); Carraro 2, Stoyanova 2, Piomboni, Mazzon. N. e. Landucci, Tesi. All. Lionetti; 2° Martinelli.

ARBITRI: Zavater di Roma e Pazzaglini di Roma.

NOTE: prima dell’inizio della partita Stella Nervini e Sarah Van Aalen sono state premiate per aver raggiunto le 100 presente in biancoblù. Presenti 1214 spettatori. Durata set: 29′, 24′, 23′. Errori in battuta: 7-4. Ace: 6-5. Ricezione positiva: 52%-48%. Ricezione perfetta: 23%-25%. Positività in attacco: 58%-30%. Errori in attacco: 3-16. Muri vincenti: 4-1. MVP: Lubian.