Ritmica Piemonte non si ferma più: terza vittoria consecutiva e primato consolidato in Serie B

La Ritmica Piemonte continua a essere protagonista assoluta del Campionato Nazionale di Serie B. Al Modigliani Forum di Livorno, in occasione della terza prova stagionale, la formazione piemontese conquista un'altra splendida vittoria con il punteggio di 97,350, bissando il successo ottenuto due settimane fa a Biella. Una conferma importante per la squadra torinese, che dimostra ancora una volta solidità, determinazione e grande spirito di squadra, riuscendo a mantenere la vetta della classifica. A scendere in pedana sono state Elodie Godioz, Anna Pilato, Ginevra Pascarella, Leyla Atfane e Stella Milani, quest'ultima in prestito dalla società Ginnastica Ritmica Alba Chiara di Lucca. Cinque ginnaste unite da un unico obiettivo di gara, protagoniste di una prestazione che vale altri 30 punti speciali e porta Ritmica Piemonte a quota 87 punti nella classifica generale, consolidando il primo posto.