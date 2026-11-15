La Reale Mutua Torino parte bene, soffre, resiste e ritrova la vittoria a Ruvo di Puglia

La Reale Mutua Basket Torino ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive, superando in trasferta la Crifo Wines Ruvo di Puglia per 70-74 nella decima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2026/27 . Una vittoria sofferta per i gialloblù di coach Paolo Moretti, che nonostante un ottimo avvio non sono riusciti a indirizzare subito la gara, subendo poi la rimonta dei padroni di casa. Torino è stata costretta quindi a un finale in volata con i pugliesi, riuscendo però a reagire nel momento più delicato grazie all'esperienza dei propri uomini chiave per conquistare due punti preziosi. Top scorer per la Reale Mutua è ancora Zach Harvey con 23 punti, seguito da Simone Pepe (16), decisivo nel finale. In doppia-doppia Federico Massone con 12 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. Importante anche la concretezza di Terry Allen nel finale (11 punti per lui). Un successo non brillante ma importante, che permette a Torino di riprendere la marcia e portare il proprio bilancio a sei vittorie e tre sconfitte, in vista di un trittico di appuntamenti casalinghi nella seconda metà di novembre (contro Rimini il 21, poi il recupero della gara con Caserta il 24, per finire con la sfida alla capolista Livorno il 29).

QUINTETTI INIZIALI

Ruvo di Puglia: Bogliardi, Guaiana, Mbacke, Chinellato, Lumena

Torino: Massone, Harvey, Ghirlanda, Allen, Benvenuti

Inizio attento di Torino che prima subisce momentaneamente una fiammata di Ruvo firmata da Guaiana sul pronti-via, ma non si lascia condizionare dell’ambiente locale e costruisce un parziale di 12-0 per placare gli entusiasmi locali e prendersi il vantaggio. Alla chiusura del primo quarto il parziale è già importante: 10-26 per i gialloblù.

Ruvo prova a reagire affidandosi alle conclusioni dall'arco di Valesin, ma Torino continua a trovare con facilità la via del canestro, approfittando delle difficoltà difensive dei pugliesi. Pepe e Harvey salgono in doppia cifra e la Reale Mutua conserva un margine consistente, avanti 20-37 al 15'. Nel finale di periodo, però, entra finalmente in partita la formazione locale: Ruvo sale di intensità, mentre Torino commette qualche ingenuità di troppo in attacco. La Crifo Wines così torna a -10 all'intervallo lungo: 32-42.

Ancora imprecisa davanti Torino, che trova qualcosa solo dalle iniziative personali di Harvey, mentre dall’altra parte la difesa torinese viene punita sugli angoli da Ruvo che torna a -6 e costringe Moretti al timeout (40-46). Torino appare frenetica e imprecisa, Ruvo invece continua a crescere, trascinata anche dal lavoro difensivo di Reale e Mbacke. Sono solo 10 i punti di Torino nel terzo quarto e il vantaggio accumulato si assottiglia quasi completamente: all'ultima pausa il punteggio è 50-52.

Fatica ad arrivare la reazione di Torino, che pecca di disattenzione in difesa mentre Ruvo riesce addirittura a mettere la testa avanti. La Reale Mutua non riesce a fermare l’onda dei padroni di casa che abbozzano pure un allungo che viene interrotto dal timeout obbligato di coach Moretti sul 61-55. Torino ritrova lucidità con i suoi punti di riferimento e riporta tutto in equilibrio con Harvey, Massone e Allen. Perfetta parità sul 70-70 a poco più di un minuto dalla fine. Nel momento decisivo Ruvo pasticcia, Torino si affida alla freddezza di Pepe per i canestri che valgono la vittoria. Finisce 70-74: la Reale Mutua torna a sorridere e conquista due punti preziosi in trasferta.

Coach Moretti: «Abbiamo iniziato benissimo, con energia, intensità, precisione, attenzione. Poi ci siamo spenti, un po’ per merito degli avversari che sono entrati in partita con decisione, un po’ perché ci siamo fatti trascinare su binari che non ci erano consoni. La partita ci stava sfuggendo di mano e faccio i complimenti ai miei ragazzi per aver resistito e per aver ripreso le redini della partita nel finale».

Crifo Wines Ruvo di Puglia - Reale Mutua Torino 70-74

Parziali (10-26, 22-16, 18-10, 20-22)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Dustin Hogue 15 (5/11, 0/0), Matteo Bogliardi 13 (1/3, 2/9), Vincenzo Guaiana 11 (2/5, 2/4), Mouhammed falilou Mbacke 10 (4/4, 0/0), Leonardo Valesin 8 (1/1, 2/6), Thomas Reale 7 (1/2, 1/2), Riccardo Chinellato 6 (2/8, 0/1), Prince kahambwe Lumena 0 (0/0, 0/0), Jazz Johnson 0 (0/0, 0/0), Simone Marcucci 0 (0/0, 0/0), Turturo Gioele giovanni 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 27 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Dustin Hogue 13) - Assist: 11 (Leonardo Valesin 4).

Reale Mutua Torino: Zach Harvey 23 (2/4, 4/12), Simone Pepe 16 (4/5, 1/7), Federico Massone 12 (4/8, 1/1), Terry Allen 11 (2/4, 2/4), Lorenzo Benvenuti 4 (2/4, 0/1), Matteo Ghirlanda 3 (0/1, 1/3), Stefano Faloppa 3 (1/2, 0/1), Matteo Corgnati 2 (1/1, 0/0), Francesco Scandiuzzi 0 (0/0, 0/0), Thiago Villar cristobo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Federico Massone 11) - Assist: 12 (Federico Massone 6).