IVECO CUS Torino Rugby, vittoria al cardiopalma ad Avezzano

Una vittoria sofferta, combattuta e conquistata fino all'ultimo respiro. L' IVECO CUS Torino Rugby espugna il campo dell' Isweb Avezzano Rugby imponendosi per 20-22 , al termine di una sfida durissima che ha visto i ragazzi universitari dei coach Bianco, Modonutto e Carbone lottare per tutti gli ottanta minuti. Un match complicato fin dalle prime battute, disputato su un terreno particolarmente pesante a causa delle abbondanti piogge dei giorni precedenti. A rendere ancora più difficile la sfida, una fitta pioggerella ha iniziato a cadere sul campo nel finale del primo tempo, condizionando ulteriormente il gioco e portando entrambe le squadre a ricorrere spesso al gioco al piede.

L'Isweb Avezzano si è dimostrato un avversario forte, fisico e ben organizzato, capace di mettere in grande difficoltà i torinesi con impatti durissimi e una costante pressione. Sono però gli universitari a trovare per primi la via della meta nei primi minuti di gioco. L'IVECO CUS Torino riesce a mantenere il vantaggio per tutta la durata dell'incontro, senza però riuscire mai a mettere definitivamente al sicuro il risultato. Gli “Orsi” di Avezzano, infatti, non hanno mai smesso di crederci e fino all'ultima azione sono rimasti in rincorsa, cercando in ogni modo di ribaltare il match. Nel finale arriva anche la meta che avrebbe potuto riportare la sfida in perfetta parità, ma la mancata trasformazione consegna definitivamente la vittoria ai torinesi: 20-22 il risultato finale. Tre le mete messe a segno dall'IVECO CUS Torino Rugby: Palmero (classe 2006), Solano (classe 2004) e Crepaldi (classe 2004), a conferma di un gruppo giovane che continua il proprio percorso di crescita attraverso sfide sempre più impegnative.

Al termine della gara, il Direttore Tecnico Filippo Bianco ha commentato così la vittoria: «Tre settimane dure, abbiamo dovuto dividere la squadra in due gruppi per arrivare pronti oggi su un campo così difficile, contro un avversario forte e ben allenato. Per questo la vittoria di oggi è forse più dei ragazzi che hanno giocato con il Petrarca domenica scorsa che di quelli presenti in campo oggi. Il nostro percorso continua e siamo solo all'inizio, perciò il focus e gli obiettivi non cambiano».

Ora per i biancoblù è in programma una settimana di pausa, prima di tornare in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il Derby, in programma nel weekend del 28 e 29 novembre.