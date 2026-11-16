BEA Chieri: Genova cambia marcia nella ripresa e conquista il PalaGialdo

LA GARA

La partenza dei Leopardi è bruciante. I padroni di casa inaugurano il tabellino con una tripla di Musto, vero trascinatore in avvio con 8 punti (e due triple) nei primi dieci minuti. Tagliano lo segue a ruota con 7 punti e un’altra conclusione pesante, mentre Drame si fa sentire dalla lunetta. Genova prova a rispondere con Zini e Pintus, ma al decimo minuto il tabellone premia nettamente BEA sul 20-10. Nel secondo periodo gli ospiti cambiano marcia, rimettendo la gara in perfetto equilibrio grazie a un parziale di 12-20. Zini continua a pungere la difesa chierese, ben supportato dalla tripla di Canepa e dai canestri di Villa, Galluzzi e Pintus. Chieri regge l’urto appoggiandosi ai punti di Drame e Viggiano e all’ingresso di Possekel, riuscendo ad andare al riposo lungo con il naso avanti sul 32-30.

Al rientro dagli spogliatoi, però, l’inerzia si ribalta completamente: il terzo quarto è quello decisivo e Genova lo fa suo con un perentorio 19-29. Miaschi sale in cattedra e si scatena mettendo a referto 13 punti nella frazione, coadiuvato dal solito Zini e da una tripla di Castello, a cui si aggiungono i guizzi di Fantino. BEA cerca di tenere il passo affidandosi ai 7 punti di Drame, alle conclusioni dall’arco di Tagliano e Musto e ai canestri di Viggiano, Possekel e Lissiotto, ma alla penultima sirena il tabellone recita 51-59 per gli ospiti. Nell’ultimo quarto Genova gestisce il margine con lucidità. Le giocate di Castello, Zini (autore di 23 punti finali, che sommati ai 19 di Miaschi fanno 42 punti in due), Fantino, Canepa e Neri Arauz chiudono ogni spiraglio di rimonta. BEA ci prova fino all’ultimo respiro con il solito Drame (24 punti per lui alla sirena), Musto e Possekel, ma lo strappo non si ricuce. Finisce 65-77 in favore dei liguri.

IL COMMENTO

«Sapevamo che la gara contro Genova, seconda in classifica, sarebbe stata lunghissima e difficile, contro un’avversaria esperta e di assoluto valore – commenta con amarezza coach Ciro Musto – Questo, però, non giustifica la sconfitta e soprattutto il terzo quarto che abbiamo regalato. Sono molto dispiaciuto. Nei primi due quarti avevamo seguito il piano partita, limitando le palle perse e condividendo il pallone su entrambi i lati del campo; poi, improvvisamente, abbiamo smesso di difendere, pensando solo a fare un canestro più di loro, e le cose si sono complicate irrimediabilmente. Mi prendo la piena responsabilità di questo andamento. Ai ragazzi non posso rimproverare l’impegno durante la settimana, perché sono un gruppo super, ma ci manca ancora la consapevolezza del valore di ogni singolo possesso, come dimostrano i palloni gettati via nel finale. Dobbiamo renderci conto di chi siamo, di quale maglia portiamo e di come vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Più che guardare agli altri, in questo momento dobbiamo fare un profondo self-scouting su noi stessi. Ora ci aspettano impegni complicati, a partire dalla prossima trasferta, in cui andremo in campo affamati di punti. Lavoreremo sodo per prolungare i nostri momenti positivi a tutta la durata della gara, mettendo la squadra nelle condizioni migliori per esprimersi al massimo senza complicarsi la vita da sola».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi torneranno in campo sabato 21 novembre alle ore 21:15. Ad attenderli ci sarà l’impegnativa trasferta a Santa Margherita Ligure contro il Tigullio Sport Team, per cercare di invertire la rotta e ritrovare i due punti.

BEA CHIERI - INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA 65-77

Parziali (20-10, 32-30, 51-59)

BEA CHIERI: Drame 24, Musto 14, Tagliano 10, Possekel 8, Viggiano 6, Lissiotto 3, Galluccio, De Mita, Menegatti, De Santis, Conti, Mout N.E. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Mout R., Prep. Mosca.

INTERGLOBO FAR EAST LTD GENOVA: Zini 23, Miaschi 19, Castello 10, Canepa 5, Fantino 5, Pintus 4, Galluzzi 4, Neri Arauz 3, Provenzano 2, Villa 2, Cacciabue, Rossetto. All. Pansolin, Ass. Albano, Ottonello, Acc. Bussalino.