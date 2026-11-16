Basket College Novara, vittoria di carattere: Area Pro piegata nel finale

Il Basket College Novara conquista una vittoria importante nel campionato di Serie C , superando Teknoservice Area Pro 2020 per 77–74 nella gara disputata sabato 14 novembre al PalaSartorio. La formazione allenata da Stefano Boselli porta a casa due punti al termine di una sfida combattuta dall’inizio alla fine, nella quale compattezza, tenuta difensiva e capacità di assumersi responsabilità nei momenti decisivi hanno permesso di superare un’avversaria determinata.

L’equilibrio dell’incontro è descritto da tredici situazioni di parità e undici cambi al comando, con un massimo vantaggio di sei punti per il College e di tre per Area Pro. Una partita a tratti spettacolare, segnata anche da errori e occasioni non sfruttate, che ha richiesto ai novaresi di mantenere concentrazione e fiducia fino all’ultima sirena.

Il College chiude il primo quarto avanti 17–14, trovando in Mohamed “Momo” Fam un riferimento importante per il proprio attacco. Area Pro risponde nel secondo periodo, aumenta la produzione offensiva e conquista un vantaggio minimo all’intervallo: 33–34.

La ripresa mantiene lo stesso andamento. Novara realizza 24 punti nel terzo quarto, contro i 22 degli ospiti, e si presenta agli ultimi dieci minuti avanti 57–56. Ogni tentativo di allungo viene contrastato e il confronto resta aperto.

Nel periodo conclusivo il College trova risposte importanti da Samuele Liberali e dalla collaborazione dell’intero gruppo. Area Pro continua a giocarsi le proprie possibilità, ma i novaresi riescono a proteggere il vantaggio attraverso il lavoro difensivo e i canestri necessari per chiudere la gara. Il 20–18 dell’ultima frazione fissa il risultato sul 77–74.

Mohamed Fam conclude con 31 punti, miglior realizzatore dell’incontro, grazie a nove canestri da due, due triple e 7/10 ai tiri liberi. Particolarmente incisivo il contributo di Riccardo Cucchi, autore di 14 punti e tre triple in 12 minuti e 34 secondi. In doppia cifra anche Samuele Liberali, che realizza 12 punti, offrendo un apporto prezioso nella fase conclusiva. Completano la produzione offensiva gli 8 punti di Lorenzo Giustina, i 6 di Pietro Beretta, i 4 di Gabriele Andretta e un punto a testa di Matteo Zoppellaro e Matteo Sassi. Per Area Pro, protagonista una prova di grande efficacia offensiva di William Inglese, autore di 28 punti e di tutte e quattro le triple della propria squadra. In doppia cifra anche Davide Terzi con 12 punti e Marco Favretto con 10.

Il College chiude con sei canestri da tre contro quattro, mentre gli ospiti realizzano più canestri da due, 22 contro 20. Dalla lunetta Novara registra 19/32, Area Pro 18/29: un dato che evidenzia ulteriori margini di miglioramento nella precisione. Il successo premia la capacità dei collegiali di restare uniti dentro una partita difficile e rappresenta un risultato su cui costruire maggiore continuità. Il Basket College Novara riconosce il valore della prestazione di Area Pro e ringrazia il pubblico per il sostegno alla squadra.

BASKET COLLEGE NOVARA – TEKNOSERVICE AREA PRO 2020 77–74

Parziali dei quarti (17–14, 16–20, 24–22, 20–18)

Progressivo (17–14, 33–34, 57–56, 77–74)

Basket College Novara: Andretta 4, Fedeli n.e., Giustina 8, Fam 31, Cucchi 14, Zoppellaro 1, Beretta 6, Cristiano 0, Amendola n.e., Liberali 12, Sassi 1, Chebotarov 0. Allenatore: Stefano Boselli.

Teknoservice Area Pro 2020: Butnaru 2, Melissari 0, Inglese 28, Favretto 10, Donnini 2, Pasero 7, Terzi 12, Beltramino 0, Altobelli 4, Jahier 0, Spada n.e., Ugues 9.

Tiri liberi: College 19/32; Area Pro 18/29.

Canestri da due: College 20; Area Pro 22.

Canestri da tre: College 6; Area Pro 4.

Usciti per cinque falli: Andretta e Giustina, entrambi del College.