Acqua Sant’Anna Cuneo, riparte il lavoro in palestra: venerdì al palasport arriva Verona

Dopo il weekend di pausa dal campionato, coinciso con gli impegni della Supercoppa Italiana vinta da Perugia e l'allenamento congiunto disputato a Milano, riparte oggi pomeriggio il lavoro dell'Acqua Sant’Anna Cuneo. I biancoblù tornano in palestra per preparare una nuova settimana che culminerà venerdì 20 novembre con l'anticipo della sesta giornata di andata di SuperLega: al palasport di San Rocco Castagnaretta, ore 20,45, arriverà la Rana Verona.

Un appuntamento importante per la formazione di Matteo Battocchio, chiamata a confrontarsi con una delle squadre più attrezzate del campionato. Verona sta attraversando una fase non semplice della stagione, anche a causa dell'assenza del palleggiatore statunitense Micah Christenson, ma resta una formazione di grande qualità, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie a un servizio incisivo e a un reparto offensivo di assoluto valore.

«Stiamo proseguendo il nostro percorso, lavorando per esaltare sempre di più i nostri punti di forza e continuando a intervenire sulle aree di miglioramento – spiega il tecnico biancoblù Matteo Battocchio –. Lo stiamo facendo con serenità, consapevoli che probabilmente sarebbe stato lecito aspettarsi qualche punto in più, ma altrettanto consapevoli della qualità del lavoro e dell'impegno che stiamo mettendo quotidianamente. Crediamo che il lavoro, alla lunga, paghi e che in questo momento sia importante insistere sulla strada che riteniamo giusta, con fiducia e tranquillità».

Sulla prossima avversaria, Battocchio sottolinea: «Verona è una squadra fortissima, che spinge moltissimo al servizio e può contare su giocatori in grado di fare male in qualsiasi momento. L'assenza di Christenson è sicuramente importante, ma la squadra dispone comunque di alternative di valore. Non bisogna guardare soltanto ai risultati più recenti: ha battuto Milano al tie-break e vinto 3-1 in trasferta a Monza, dimostrando tutto il proprio potenziale. È una formazione che sa mettere in difficoltà chiunque e che dovremo affrontare con grande attenzione».

Nel frattempo, la settimana di avvicinamento alla gara sarà scandita da quattro appuntamenti di allenamento, come sempre a porte aperte. Un'occasione per i tifosi di avvicinarsi alla squadra, seguire il lavoro quotidiano e accompagnare i biancoblù nella preparazione della sfida del venerdì.

Il programma degli allenamenti:

Lunedì 16 novembre, ore 16.30 – Palestra PNRR Cuneo

Martedì 17 novembre, ore 17.00 – Palazzetto Cuneo

Mercoledì 18 novembre, ore 16.15 – Palazzetto Cuneo

Giovedì 19 novembre, ore 11.00 – Palazzetto Cuneo

Ricordiamo che la partita contro la Rana Verona sarà caratterizzata da momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla promozione dei temi della parità di genere e della lotta contro la violenza, con la diffusione dei numeri di aiuto e antiviolenza. Un'iniziativa che vedrà lo sport farsi portavoce di un messaggio di responsabilità sociale, rispetto e civiltà.

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