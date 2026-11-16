Acqua Sant’Anna Cuneo, riparte il lavoro in palestra: venerdì al palasport arriva Verona
Quattro sedute di allenamento accompagneranno i biancoblù verso l’anticipo della sesta giornata di SuperLega. Venerdì 20 novembre la sfida alla Rana Verona, in una serata che sarà dedicata anche alla sensibilizzazione sui temi della parità di genere e della lotta contro la violenza
Dopo il weekend di pausa dal campionato, coinciso con gli impegni della Supercoppa Italiana vinta da Perugia e l'allenamento congiunto disputato a Milano, riparte oggi pomeriggio il lavoro dell'Acqua Sant’Anna Cuneo. I biancoblù tornano in palestra per preparare una nuova settimana che culminerà venerdì 20 novembre con l'anticipo della sesta giornata di andata di SuperLega: al palasport di San Rocco Castagnaretta, ore 20,45, arriverà la Rana Verona.
Un appuntamento importante per la formazione di Matteo Battocchio, chiamata a confrontarsi con una delle squadre più attrezzate del campionato. Verona sta attraversando una fase non semplice della stagione, anche a causa dell'assenza del palleggiatore statunitense Micah Christenson, ma resta una formazione di grande qualità, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie a un servizio incisivo e a un reparto offensivo di assoluto valore.
«Stiamo proseguendo il nostro percorso, lavorando per esaltare sempre di più i nostri punti di forza e continuando a intervenire sulle aree di miglioramento – spiega il tecnico biancoblù Matteo Battocchio –. Lo stiamo facendo con serenità, consapevoli che probabilmente sarebbe stato lecito aspettarsi qualche punto in più, ma altrettanto consapevoli della qualità del lavoro e dell'impegno che stiamo mettendo quotidianamente. Crediamo che il lavoro, alla lunga, paghi e che in questo momento sia importante insistere sulla strada che riteniamo giusta, con fiducia e tranquillità».
Sulla prossima avversaria, Battocchio sottolinea: «Verona è una squadra fortissima, che spinge moltissimo al servizio e può contare su giocatori in grado di fare male in qualsiasi momento. L'assenza di Christenson è sicuramente importante, ma la squadra dispone comunque di alternative di valore. Non bisogna guardare soltanto ai risultati più recenti: ha battuto Milano al tie-break e vinto 3-1 in trasferta a Monza, dimostrando tutto il proprio potenziale. È una formazione che sa mettere in difficoltà chiunque e che dovremo affrontare con grande attenzione».
Nel frattempo, la settimana di avvicinamento alla gara sarà scandita da quattro appuntamenti di allenamento, come sempre a porte aperte. Un'occasione per i tifosi di avvicinarsi alla squadra, seguire il lavoro quotidiano e accompagnare i biancoblù nella preparazione della sfida del venerdì.
Il programma degli allenamenti:
- Lunedì 16 novembre, ore 16.30 – Palestra PNRR Cuneo
- Martedì 17 novembre, ore 17.00 – Palazzetto Cuneo
- Mercoledì 18 novembre, ore 16.15 – Palazzetto Cuneo
- Giovedì 19 novembre, ore 11.00 – Palazzetto Cuneo
Ricordiamo che la partita contro la Rana Verona sarà caratterizzata da momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla promozione dei temi della parità di genere e della lotta contro la violenza, con la diffusione dei numeri di aiuto e antiviolenza. Un'iniziativa che vedrà lo sport farsi portavoce di un messaggio di responsabilità sociale, rispetto e civiltà.
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