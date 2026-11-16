Hitball, al via il Bracciale d'Oro: aperte le votazioni per i migliori del 2026

Un anno di sfide, prestazioni decisive e protagonisti da ricordare. Ora la parola passa al movimento Hitball, chiamato a scegliere i migliori atleti del 2026 attraverso il Bracciale d'Oro, il nuovo premio promosso da Hitball News&More per valorizzare i protagonisti della disciplina nata a Torino. Le votazioni sono aperte e proseguiranno fino al 30 novembre.

A differenza dei riconoscimenti legati alla singola stagione sportiva, il Bracciale d'Oro prende in esame l'intero anno solare, attraversando due differenti campionati. Tre i premi in palio: il Bracciale d'Oro, destinato al miglior giocatore o alla migliore giocatrice del 2026, senza distinzioni di genere; il Bracciale d'Argento, riservato al miglior Under 25; e il Bracciale Verde, assegnato al miglior difensore dell'anno.

A distinguere l'iniziativa è soprattutto il sistema di votazione. Non sarà una giuria ristretta a decretare i vincitori, ma una platea che riunisce le diverse componenti dell'Hitball: giocatori, allenatori, arbitri, dirigenti, giornalisti e appassionati. Le preferenze sono organizzate in gruppi di voto, ciascuno con un peso specifico sul risultato finale, per mettere a confronto punti di vista differenti e dare rappresentanza a chi vive la disciplina dentro e fuori dal campo.

Ogni partecipante è chiamato a indicare, per ciascun premio, una graduatoria di tre atleti: cinque punti al primo classificato, tre al secondo e uno al terzo. I punteggi vengono successivamente ponderati in base al gruppo di appartenenza, secondo un meccanismo che mira a bilanciare le diverse prospettive di valutazione.

Anche la selezione dei candidati riflette la volontà di rappresentare l'intero movimento. Dalla Serie A1 alla C1, il premio coinvolge atleti delle diverse categorie, offrendo visibilità non soltanto ai protagonisti del massimo campionato, ma anche a chi si è distinto nelle serie inferiori. Un'occasione per riconoscere il valore delle prestazioni individuali, della continuità di rendimento e del contributo offerto alla propria squadra, al di là della categoria di appartenenza.

La votazione resterà aperta fino al 30 novembre 2026, termine entro il quale saranno raccolte le preferenze che determineranno i tre vincitori.

Chi ha lasciato davvero il segno nel 2026? La risposta arriverà dal campo, ma soprattutto da chi quel campo lo vive, lo osserva e lo racconta. Un modo per ripercorrere dodici mesi di Hitball attraverso i suoi protagonisti e dare voce a una comunità sportiva che continua a crescere.