Weekend agrodolce per i Giaguari Torino che hanno vinto la prima partita della stagione con la Under 15 ma sono caduti in trasferta a Parma a una manciata di secondi dalla fine in Under 18 . L’impegno casalingo del sabato vedeva la Under 15 contrapposta ai Blitz Ciriè , ed i Giaguari hanno fatto propria l’intera posta grazie ad un touchdown per quarto, controllando una partita in cui i ciriacesi, pur giocando una gara di gran cuore, non hanno potuto avere voce in capitolo se non in alcuni, sporadici momenti. Due touchdown pass di Nicholas Picartti per Cristiano Papeo e Edoardo Ritacca (fallite entrambe le trasformazioni alla mano) hanno permesso ai Giaguari di andare al riposo in vantaggio 12-0. Nel terzo quarto ancora Ritacca protagonista, ma dall’altra parte del campo, grazie al ritorno di intercetto in touchdown che, con la trasformazione di Lorenzo Di Anna, porta lo score sul 20-0. Nell’ultimo quarto spazio anche alle seconde linee, tra cui il quarterback Roger Botticini, che lancia un preciso passaggio in end zone per Cristiano Papeo per il 26-0 finale.

Domenica a Parma, invece, la Under 18 si giocava una bella fetta di qualificazione ai playoff. Dopo la sconfitta di un punto contro i Seamen, i gialloneri affrontavano gli altri favoriti per l’accesso alla post season. La partita è stata condotta dai Giaguari nel primo tempo, grazie ad un attacco convincente, con le corse di Riccardo Brancaleoni e Luca Borri (entrambi oltre le 100 yard conquistate a fine partita) e una difesa aggressiva sulle corse e più addomesticabile sui passaggi, che però riusciva a tenere a bada il quarterback ed i ricevitori avversari.

Giaguari in vantaggio prima con una corsa da 7 yard di Borri, che poi replicava dalla una yard nel secondo quarto, e Panthers sempre ad inseguire, complice una trasformazione mancata che lasciava i Giaguari avanti di un punto. I torinesi chiudevano il primo tempo con la corsa in touchdown da 5 yard di Brancaleoni e si presentavano in attacco nel secondo tempo forti del vantaggio per 21-12. L’attacco ospite, però, si inceppava proprio nel momento topico della partita, ed i Panthers ne approfittavano prima per accorciare le distanze e poi per passare in vantaggio all’inizio del quarto periodo. I Giaguari si portavano di nuovo avanti con una corsa di Brancaleoni ma i Panthers rispondevano con quello che sembrava essere il touchdown (trasformato da due) della vittoria a meno di due minuti dalla fine. Caparbiamente i Giaguari si affidavano alle gambe di Brancaleoni e in pochi secondi percorrevano tutto il campo mettendo a segno il touchdown del 33-35.

Trasformazione da due punti obbligata che vedeva Brancaleoni portare palla ma scivolare proprio nel momento di iniziare la sua corsa. Trasformazione fallita, dunque, e partita ai Panthers.

Nulla è perduto. I risultati contro Seamen e Panthers dicono che i Giaguari hanno chiare chance di vittoria in entrambi gli incontri di ritorno, e saranno proprio quelli a decretare chi sarà ancora in gioco a Gennaio.

L’Under 18 osserverà due turni di riposo, mentre la Under 15 sarà di scena sabato prossimo a Milano contro i Seamen in una partita molto impegnativa.

Domenica, invece, sarà il turno della Coppa Italia, con i Giaguari che scenderanno a Firenze a sfidare i Guelfi.

