Severa sconfitta per la Seniores femminile giallonera, in trasferta a Milano contro le universitarie locali nella seconda giornata del campionato di élite. La squadra è scesa in campo con una formazione di emergenza ed una panchina ridottissima: molte le assenze per motivi di lavoro e per infortuni. A complicare le cose, l’infortunio al 15’ della capitana Ilaria Tombolato. Le giallonere hanno sofferto molto in mischia, anche per le imperfette condizioni fisiche di alcune giocatrici e la limitata esperienza delle più giovani. Il primo tempo è terminato 40-0 per il Cus Milano e nella ripresa la musica non è cambiata; la partita è terminata 92-5 per le padrone di casa, con Giulia Mugnaini che ha segnato la meta della bandiera per le giallonere. Da segnalare l’ottimo rientro in campo di Elisa Cecati ed Anna Lorenzo e l’esordio di Anna De Paoli. Formazione : Drissi, Asti, I. Tombolato, (Ristorto), M. Cecati, Armando, Romano, Gobello, E. Cecati, Mugnaini, Novarese, Sfirnaciuc (De Paoli), Delfino, Castiglia (Lorenzo), Salvati, Bullari.

La Under 18 maschile ha ottenuto una bella vittoria in trasferta sul VII Torino. Primo tempo giocato dai gialloneri in attacco; il Settimo, però, non si è lasciato impressionare e ha punito alcuni errori del Volvera, andando al riposo in vantaggio per 19-12. Nella ripresa i gialloblù locali hanno cercato di alzare ulteriormente il ritmo per portarsi a distanza di sicurezza, ma i ragazzi volveresi sono riusciti ad imporre il proprio gioco, raggiungendo prima il pareggio e poi andando ripetutamente in meta. Punteggio finale: 45-24 per i gialloneri.

Formazione: De Marchi (Peluso), Ferrigno, Benecchio, Perotto (Herrero), Berutti (Belliero), Scotto (Pavan), Italiano, Lu. Nardi, Atzori, Brown, Maiorano (Lo. Nardi), Tuveri, Mellano, Suriani (Ricciardi), Bragallini.

Grande prova di carattere per il Volvera Under 14, che si è imposto per 28-19 su un ostico Moncalieri al termine di una sfida intensa e combattuta su un campo pesante. Dopo una prima frazione di sofferenza difensiva, i gialloneri nella ripresa hanno preso in mano la partita grazie a un gran movimento di palla, allungando fino al 28-7. Nel finale gli avversari hanno accorciato le distanze, ma il successo non è mai stato in discussione.