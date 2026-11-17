Volley Parella, ko a testa alta: la capolista Villanova passa in tre set
Una sconfitta nel risultato, ma indicazioni decisamente positive sul piano del gioco e della crescita. Nella quinta giornata del campionato regionale di Serie C maschile, il Volley Parella Torino cede tra le mura amiche della Palestra Manzoni al Villanova Mondovì, attuale capolista del campionato, con il punteggio di 3-0. Contro una delle formazioni più attrezzate del torneo, i ragazzi di coach Yari Fratarcangeli hanno comunque dimostrato carattere, determinazione e buone qualità tecniche, riuscendo a tenere testa agli avversari per buona parte dell'incontro. Dopo i primi due parziali, chiusi rispettivamente sul 20-25 e 21-25, il Parella ha trovato la forza di reagire nel terzo set, giocando punto a punto e mettendo seriamente in difficoltà la formazione ospite. Un parziale combattutissimo, nel quale i torinesi hanno avuto il merito di non arrendersi, cedendo soltanto ai vantaggi sul 26-28.
Al di là del risultato finale, la prestazione lascia quindi segnali incoraggianti. Affrontare a viso aperto la prima della classe, mostrando competitività e capacità di giocare alla pari in diversi momenti della gara, rappresenta un'importante conferma del lavoro che la squadra sta portando avanti. Un percorso che va letto anche nella prospettiva più ampia del progetto giovanile del Volley Parella Torino: la prima squadra maschile rappresenta infatti un punto di riferimento e un obiettivo di crescita per tutto il settore, con l'ambizione di costruire un percorso sportivo capace di valorizzare i giovani atleti e accompagnarli progressivamente verso livelli di competizione sempre più elevati. La strada è ancora lunga, ma partite come questa dimostrano che il gruppo ha le qualità e le potenzialità per continuare a crescere. Ora testa ai prossimi impegni, ripartendo dalle indicazioni positive emerse da una sfida difficile, ma sicuramente formativa.
SERIE CM REGIONALE
VOLLEY PARELLA TORINO - VILLANOVA VOLLEY 0-3
Parziali (20-25, 21-25, 26-28)
VOLLEY PARELLA TORINO: Meliga 2, Della Pietra 15, Nardoianni 2, Capitani 4, Pecchioli 8, De Pilla 4, Piazzolla (L), Zocco 4, Rezende 3, Di Martino, Fop 1, NE Rainero, De Alessi, Celada (L). Allenatore: Fratarcangeli Yari – 2° Allenatore: Sangiorgio Marco – Dirigente: Bono Anna.
VILLANOVA MONDOVI’: Menardo 6, Polizzi 1, Cuniberti F. 10, Pecchenino 10, Genesio 1, Feyzo, Paganelli 9, Bettahi 2, Berutti 7, Basso (L), Candela 2, NE Cuniberti L., Massano, Garello (L).
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