Una sconfitta nel risultato, ma indicazioni decisamente positive sul piano del gioco e della crescita. Nella quinta giornata del campionato regionale di Serie C maschile, il Volley Parella Torino cede tra le mura amiche della Palestra Manzoni al Villanova Mondovì, attuale capolista del campionato, con il punteggio di 3-0. Contro una delle formazioni più attrezzate del torneo, i ragazzi di coach Yari Fratarcangeli hanno comunque dimostrato carattere, determinazione e buone qualità tecniche, riuscendo a tenere testa agli avversari per buona parte dell'incontro. Dopo i primi due parziali, chiusi rispettivamente sul 20-25 e 21-25, il Parella ha trovato la forza di reagire nel terzo set, giocando punto a punto e mettendo seriamente in difficoltà la formazione ospite. Un parziale combattutissimo, nel quale i torinesi hanno avuto il merito di non arrendersi, cedendo soltanto ai vantaggi sul 26-28.