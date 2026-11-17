La European Youth Basketball League saluta Torino con il sorriso. Al Palaeinaudi di Moncalieri GRANTORINO ha ospitato la prima tappa del girone A Under 16 , accogliendo nove squadre da tutta Europa e partecipando con una selezione di categoria della cooperativa. La tappa ha riscosso grande successo tra le società partecipanti, che hanno avuto modo di confrontarsi su un palcoscenico internazionale.

A brillare con quattro successi su quattro sono stati i toscani di Quartiere Delta, unici a completare l'en plein. Tre vittorie a testa per DSN Basketball (Lettonia) e BC Prievidza (Slovacchia), protagoniste nell'ultima giornata del match più combattuto della tappa in cui a imporsi dopo un overtime sono stati i lettoni. A quota due vittorie GRANTORINO, Elx Academy (Spagna), DEAC Debrecen (Ungheria) e LKS Szkola Gortata (Polonia); un successo per i finlandesi del TuNMKY e i francesi di Akdémie Grand Est, che precedono in classifica i rumeni di Laguna Sharks.

GRANTORINO: due vittorie e due sconfitte

Segnali positivi per la cooperativa di GRANTORINO, che ha chiuso la tappa al 5° posto finale. La selezione Under 16 guidata da coach Sorci ha iniziato il suo cammino con due vittorie, superando con un netto successo (96-64) i francesi di Akdémie Grand Est e imponendosi per 85-91 nel big match contro DSN Basketball. Nelle ultime due uscite, invece, i gialloblù hanno ceduto a BC Prievidza (92-75) e a Elx Academy (78-86). Alessandro Zenuni è stato inserito nel miglior quintetto della tappa, mentre Andrea Merlo è stato premiato come Team MVP.

I premi finali della tappa

ALLSTAR 5

1. DEAC Debrecen: #23 Mate Kovacs

2. DSN: #50 Krisjanis Plesaunieks

3. Quartiere Delta: #3 Tommaso Sbaragli

4. GranTorino Basketball Draft: #20 Alessandro Zenuni

5. BC Prievidza: #2 Matej Richter

Team MVPs

1. Akdémie Grand Est: #10 Nohlan Keita

2. DEAC Debrecen: #31 Mate Csanad Balazsi

3. TuNMKY: #46 Arne Soisalo

4. DSN: #7 Rodrigo Puce

5. Elche Basketball Academy: #14 Janusz Wojciech

6. GranTorino Basketball Draft: #18 Andrea Merlo

7. BC Prievidza: #50 Dominik Kosina

8. LKS Gortata: # 8 Max Młocek

9. Quartiere Delta: #16 Edoardo Bargilli

10. Laguna Sharks: #2 Panagiotis Mihalis Tsilios

Stage MVP | #9 Simon Bohat — BC Prievidza

Best Defender | #32 Krisjanis Spila — DSN



U19 ECCELLENZA | Vittoria casalinga contro Campus Piemonte

La selezione di coach Comazzi ottiene il quinto successo del suo campionato. Sconfitta Novipiù Campus Piemonte con il punteggio di 99-69, in una partita condotta dall’inizio alla fine.

I padroni casa legittimano il successo già dal primo quarto, dove l’allungo nei minuti conclusivi porta ad un parziale di 24-14. A fine primo tempo, il vantaggio aumenta sensibilmente: i padroni di casa giocano il miglior quarto della loro partita, iniziato con un pesante parziale di 16-1. Grazie a questo allungo iniziale, GRANTORINO chiude il secondo quarto avanti 51-26. Nel secondo tempo, gli ospiti tentano una reazione, ma GRANTORINO riesce a gestire il vantaggio accumulato nei primi 20 minuti. Il terzo parziale è stato l’unico della partita che si conclude in parità, nell’ultimo i padroni di casa completano l’opera allungando ancora il proprio vantaggio fino a 30 punti.

U17 ECCELLENZA | Trasferta vincente contro Genova

L’U17 Eccellenza di coach Sorci ha espugnato il Pala Don Bosco di Genova con il risultato di 62-100. Per i gialloblù si tratta del sesto successo in campionato.

Nel primo quarto, gli ospiti si sono portati subito avanti nel punteggio. Genova rimane a contatto nei primi minuti, ma negli ultimi possessi GRANTORINO ha allungato fino al +10. Il secondo quarto è stato più problematico per gli ospiti, che subiscono il rientro e il sorpasso degli avversari. Solo una bella reazione conclusiva permette a GRANTORINO di effettuare l’immediato contro sorpasso e arrivare all’intervallo avanti di un possesso. Il terzo quarto è quello che di fatto decide la partita. I gialloblù offensivamente sono straripanti e mettono a referto 35 punti, a fronte dei soli 9 messi a segno dagli avversari. Nell’ultimo parziale, i ragazzi di Sorci portano a termine il loro match chiudendo con il massimo vantaggio della partita sul 62-100.